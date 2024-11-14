Metropoles: бразильский террорист-смертник предупреждал о взрыве в соцсетях

Мужчина, погибший в результате взрыва в столице Бразилии, до этого писал в социальных сетях о своих намерениях. Об этом сообщил портал Metropoles. Смертник Франсиско Вандерлей угрожал взорвать бомбу и указал на четырех бразильских политиков как на свои цели.
«Полиция имеет 72 часа, чтобы деактивировать бомбу», — написал Вандерлей в соцсетях перед инцидентом. Его слова передает портал. Он объявил, что его целью являются четыре бразильских политика: Уильям Боннер, Хосе Сарни, Джеральдо Алкмин, Фернандо Энрике Кардосо.
Сначала Вандерлей подорвал свою машину рядом со зданием Палаты депутатов. Во взорвавшемся автомобиле полиция нашла фейерверки и кирпичи. После мужчина взорвал устройство на себе.
Франсиско Вандерлей был известен в политических кругах, так как в 2020 году он баллотировался в совет муниципалитета Риу-ду-Сул от Либеральной партии. Избран мужчина не был.
Ранее в Бразилии перед зданием Федерального верховного суда (ФВС) и Палаты депутатов страны прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, сначала был осуществлен взрыв автомобиля на парковке рядом с Палатой депутатов. После чего злоумышленник привел в действие взрывное устройство на своем теле у входа в Верховный суд. Помимо самого смертника никто не пострадал.
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