Metropoles: бразильский террорист-смертник предупреждал о взрыве в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Террорист написал в соцсетях, что у полиции 72 часа на поиск бомбы
Террорист написал в соцсетях, что у полиции 72 часа на поиск бомбы Фото:

Мужчина, погибший в результате взрыва в столице Бразилии, до этого писал в социальных сетях о своих намерениях. Об этом сообщил портал Metropoles. Смертник Франсиско Вандерлей угрожал взорвать бомбу и указал на четырех бразильских политиков как на свои цели.

«Полиция имеет 72 часа, чтобы деактивировать бомбу», — написал Вандерлей в соцсетях перед инцидентом. Его слова передает портал. Он объявил, что его целью являются четыре бразильских политика: Уильям Боннер, Хосе Сарни, Джеральдо Алкмин, Фернандо Энрике Кардосо.

Сначала Вандерлей подорвал свою машину рядом со зданием Палаты депутатов. Во взорвавшемся автомобиле полиция нашла фейерверки и кирпичи. После мужчина взорвал устройство на себе.

Франсиско Вандерлей был известен в политических кругах, так как в 2020 году он баллотировался в совет муниципалитета Риу-ду-Сул от Либеральной партии. Избран мужчина не был.

Ранее в Бразилии перед зданием Федерального верховного суда (ФВС) и Палаты депутатов страны прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, сначала был осуществлен взрыв автомобиля на парковке рядом с Палатой депутатов. После чего злоумышленник привел в действие взрывное устройство на своем теле у входа в Верховный суд. Помимо самого смертника никто не пострадал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина, погибший в результате взрыва в столице Бразилии, до этого писал в социальных сетях о своих намерениях. Об этом сообщил портал Metropoles. Смертник Франсиско Вандерлей угрожал взорвать бомбу и указал на четырех бразильских политиков как на свои цели. «Полиция имеет 72 часа, чтобы деактивировать бомбу», — написал Вандерлей в соцсетях перед инцидентом. Его слова передает портал. Он объявил, что его целью являются четыре бразильских политика: Уильям Боннер, Хосе Сарни, Джеральдо Алкмин, Фернандо Энрике Кардосо. Сначала Вандерлей подорвал свою машину рядом со зданием Палаты депутатов. Во взорвавшемся автомобиле полиция нашла фейерверки и кирпичи. После мужчина взорвал устройство на себе. Франсиско Вандерлей был известен в политических кругах, так как в 2020 году он баллотировался в совет муниципалитета Риу-ду-Сул от Либеральной партии. Избран мужчина не был. Ранее в Бразилии перед зданием Федерального верховного суда (ФВС) и Палаты депутатов страны прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, сначала был осуществлен взрыв автомобиля на парковке рядом с Палатой депутатов. После чего злоумышленник привел в действие взрывное устройство на своем теле у входа в Верховный суд. Помимо самого смертника никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...