Протесты в Берлине против СВО, которые устраивают иноагенты, не имеют никакого отношения к РФ. Традиционную большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и в этом году совместят с прямой линией. О чем еще рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков — в материале URA.RU.
О планируемых демонстрациях в Германии
Песков, комментируя планы проведения демонстрации в Берлине против СВО с участием релокантов Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Ильи Яшина (признан Минюстом РФ иноагентом) и Владимира Кара-Мурзы (признан Минюстом РФ иноагентом), заявил, что эти люди «чудовищно оторваны от своей страны» и не представляют интереса для российского общества и властей. Он добавил, что действия оппозиции подчеркивают их дистанцию от реальности в России.
Как пройдет прямая линия Владимира Путина
Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине декабря пройдет прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с ежегодной большой пресс-конференцией. На мероприятии президент ответит на вопросы как российских, так и зарубежных журналистов. Дата проведения будет объявлена позже.
Про отношение ВС РФ к мирному населению Украины
Пресс-секретарь указал, что российские военные во время выполнения операций аккуратно относятся к гражданскому населению Украины. Песков отметил, что эта практика продолжается, в отличие от действий «киевского режима». Представитель Кремля также отметил, что динамика специальной военной операции остается высокой и продолжается полным ходом.
В Польше открылась база противоракетной обороны
В контексте открытия базы противоракетной обороны (ПРО) в Польше Песков выразил беспокойство по поводу создания американских военных объектов в Европе. Он напомнил, что еще при президенте США Джордже Буше-младшем Россия выражала обеспокоенность по поводу этих планов, которые, по мнению Москвы, были направлены против РФ. Также он отметил, что это является попыткой сдержать российский военный потенциал и ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения стратегического паритета.
Ситуация в Израиле и Ливане
Отвечая на вопрос о возможных договоренностях между Израилем и Ливаном, пресс-секретарь заявил, что у него нет информации, которую он мог бы предоставить по этой теме. Песков отметил, что Россия занимает ответственную позицию и продолжает прилагать усилия для содействия прекращению огня в регионе.
Задержания в Киргизии
На вопрос о задержаниях в Киргизии, которые были связаны с подготовкой массовых беспорядков, Песков подчеркнул, что Россия поддерживает постоянный контакт с киргизскими властями. Он выразил уверенность в том, что руководство Киргизии обладает всеми необходимыми средствами для обеспечения законности и порядка в стране. Песков также отметил, что сотрудничество между странами в сфере безопасности продолжается.
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