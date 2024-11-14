СК проведет экспертизы после подрыва авто с военным в Крыму

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела после теракта в Крыму
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СК возбудил дело после подрыва авто с военным ВС РФ в Севастополе, Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования
СК возбудил дело после подрыва авто с военным ВС РФ в Севастополе, Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после по факту совершения террористического акта, совершенного в отношении военнослужащего в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего в Крыму», — сообщили в СК РФ. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в своем telegram-канале.

В рамках расследования планируется провести ряд экспертиз и допросов свидетелей. А также проведение оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на поиск и привлечение к ответственности всех причастных лиц. 

Ранее в Севастополе произошел подрыв автомобиля. Водитель скончался от полученных ранений. Пострадавшему мужчине оторвало ноги. Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту террористического акта, который привел к гибели военнослужащего Вооруженных сил РФ.

Предварительные данные указывают на то, что причиной смерти стала детонация взрывного устройства, установленного в автомобиле, который взорвался в момент движения. Главной версией происшествия рассматривается заказное убийство.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после по факту совершения террористического акта, совершенного в отношении военнослужащего в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего в Крыму», — сообщили в СК РФ. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в своем telegram-канале. В рамках расследования планируется провести ряд экспертиз и допросов свидетелей. А также проведение оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на поиск и привлечение к ответственности всех причастных лиц.  Ранее в Севастополе произошел подрыв автомобиля. Водитель скончался от полученных ранений. Пострадавшему мужчине оторвало ноги. Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту террористического акта, который привел к гибели военнослужащего Вооруженных сил РФ. Предварительные данные указывают на то, что причиной смерти стала детонация взрывного устройства, установленного в автомобиле, который взорвался в момент движения. Главной версией происшествия рассматривается заказное убийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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