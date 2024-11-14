СК проведет экспертизы после подрыва авто с военным в Крыму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после по факту совершения террористического акта, совершенного в отношении военнослужащего в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения террористического акта в отношении военнослужащего в Крыму», — сообщили в СК РФ. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в своем telegram-канале.
В рамках расследования планируется провести ряд экспертиз и допросов свидетелей. А также проведение оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на поиск и привлечение к ответственности всех причастных лиц.
Ранее в Севастополе произошел подрыв автомобиля. Водитель скончался от полученных ранений. Пострадавшему мужчине оторвало ноги. Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту террористического акта, который привел к гибели военнослужащего Вооруженных сил РФ.
Предварительные данные указывают на то, что причиной смерти стала детонация взрывного устройства, установленного в автомобиле, который взорвался в момент движения. Главной версией происшествия рассматривается заказное убийство.
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