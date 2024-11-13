Почему Путин решил возродить «Мосфильм»

Кинематограф для власти является одним из инструментов просвещения и воспитания. Поэтому президент РФ Владимир Путин поддержал возрождение киноконцерна «Мосфильм», который уже стал крупнейшей киностудией Европы, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов встречу главы государства с гендиректором концерна Кареном Шахназаровым.
«„Мосфильм“ — крупнейшая студия Европы и мира? В Европе — точно самая крупная?» — уточнил Путин у Шахназарова в начале встречи.
Глава киноконцерна подтвердил, что это так и есть: в Европе — самая крупная студия, в мире «Мосфильм» не уступает Warner, Universal «с точки зрения объемов, а в некоторых аспектах и превосходит их». По словам Шахназарова, это стало возможно после одобрения Путиным еще в 2013 году проекта развития киностудии.
«Нам удалось модернизироваться. Студия, думаю, самая оснащенная в Европе. По окончании этого проекта можно сказать, что во многом это вообще новая студия», — пояснил Шахназаров.
Путин, глядя на презентацию, заметил, что на «Мосфильме» сегодня можно снимать порядка 80 кинокартин в год. Для этого построены современные павильоны, дом костюма и реквизита.
Одним из показателей успешности проекта стали финансовые результаты концерна. По словам Шахназарова, если в 2021 году чистая прибыль составила 272 млн рублей, а налоговые отчисления — 500 млн, в 2023 году получена прибыль в объеме 582 млн рублей, и почти 600 млн уплачено налогов.
Глава концерна обратил внимание президента и еще на один факт: на военно-технической базе «Мосфильма» хранились 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей. «Я узнал, что есть потребности [в этих машинах на СВО], связался с Минобороны — забрали эти машины», — сообщил Шахназаров.
«Гордимся „Мосфильмом“», — ответил на это Путин.
Кинематограф имеет серьезное значение для власти, пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Кино — это не просто искусство, это еще и элемент культуры. Это важный инструмент образования, просвещения. Не зря еще Ленин говорил, что „пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими являются кино и цирк“.
Кино — этот язык, на котором можно говорить с любой аудиторией — от самого простого человека до интеллектуальной элиты. Кино — это вопросы пропаганды, формирования общественного мнения, вопросы вкуса, эстетики и воспитания. Без какой-то внятной стратегии, четкой линии их решить невозможно. А потому эта встреча — важный элемент здоровых отношений власти и представителей отрасли», — полагает Кузнецов.
Как объяснил URA.RU кинокритик Александр Шпагин, Шахназаров стал одним из тех, кто начал поднимать отечественную киноиндустрию на новый уровень. «В первую очередь, это делалось за счет „Мосфильма“: там выстраивались разные города, поселки из XIX века, сказочные, фэнтезийные, где можно было снимать множество разных картин и куда можно было возить туристов. Шахназаров оказался очень хорошим менеджером», — отметил Шпагин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.