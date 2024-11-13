Почему Путин решил возродить «Мосфильм»

Политолог Кузнецов: кино для власти — инструмент внутренней политики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кино - один из инструментов работы с населением, объяснил политолог Игорь Кузнецов решение президента возродить «Мосфильм»
Кино - один из инструментов работы с населением, объяснил политолог Игорь Кузнецов решение президента возродить «Мосфильм» Фото:

Кинематограф для власти является одним из инструментов просвещения и воспитания. Поэтому президент РФ Владимир Путин поддержал возрождение киноконцерна «Мосфильм», который уже стал крупнейшей киностудией Европы, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов встречу главы государства с гендиректором концерна Кареном Шахназаровым.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров за 10 лет смог реализовать масштабный проект модернизации киностудии
Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров за 10 лет смог реализовать масштабный проект модернизации киностудии
Фото:

«„Мосфильм“ — крупнейшая студия Европы и мира? В Европе — точно самая крупная?» — уточнил Путин у Шахназарова в начале встречи.

Глава киноконцерна подтвердил, что это так и есть: в Европе — самая крупная студия, в мире «Мосфильм» не уступает Warner, Universal «с точки зрения объемов, а в некоторых аспектах и превосходит их». По словам Шахназарова, это стало возможно после одобрения Путиным еще в 2013 году проекта развития киностудии.

«Нам удалось модернизироваться. Студия, думаю, самая оснащенная в Европе. По окончании этого проекта можно сказать, что во многом это вообще новая студия», — пояснил Шахназаров.

Путин, глядя на презентацию, заметил, что на «Мосфильме» сегодня можно снимать порядка 80 кинокартин в год. Для этого построены современные павильоны, дом костюма и реквизита.

Одним из показателей успешности проекта стали финансовые результаты концерна. По словам Шахназарова, если в 2021 году чистая прибыль составила 272 млн рублей, а налоговые отчисления — 500 млн, в 2023 году получена прибыль в объеме 582 млн рублей, и почти 600 млн уплачено налогов.

Глава концерна обратил внимание президента и еще на один факт: на военно-технической базе «Мосфильма» хранились 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей. «Я узнал, что есть потребности [в этих машинах на СВО], связался с Минобороны — забрали эти машины», — сообщил Шахназаров.

«Гордимся „Мосфильмом“», — ответил на это Путин.

Кинематограф имеет серьезное значение для власти, пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Кино — это не просто искусство, это еще и элемент культуры. Это важный инструмент образования, просвещения. Не зря еще Ленин говорил, что „пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими являются кино и цирк“.

Кино — этот язык, на котором можно говорить с любой аудиторией — от самого простого человека до интеллектуальной элиты. Кино — это вопросы пропаганды, формирования общественного мнения, вопросы вкуса, эстетики и воспитания. Без какой-то внятной стратегии, четкой линии их решить невозможно. А потому эта встреча — важный элемент здоровых отношений власти и представителей отрасли», — полагает Кузнецов.

Как объяснил URA.RU кинокритик Александр Шпагин, Шахназаров стал одним из тех, кто начал поднимать отечественную киноиндустрию на новый уровень. «В первую очередь, это делалось за счет „Мосфильма“: там выстраивались разные города, поселки из XIX века, сказочные, фэнтезийные, где можно было снимать множество разных картин и куда можно было возить туристов. Шахназаров оказался очень хорошим менеджером», — отметил Шпагин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кинематограф для власти является одним из инструментов просвещения и воспитания. Поэтому президент РФ Владимир Путин поддержал возрождение киноконцерна «Мосфильм», который уже стал крупнейшей киностудией Европы, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов встречу главы государства с гендиректором концерна Кареном Шахназаровым. «„Мосфильм“ — крупнейшая студия Европы и мира? В Европе — точно самая крупная?» — уточнил Путин у Шахназарова в начале встречи. Глава киноконцерна подтвердил, что это так и есть: в Европе — самая крупная студия, в мире «Мосфильм» не уступает Warner, Universal «с точки зрения объемов, а в некоторых аспектах и превосходит их». По словам Шахназарова, это стало возможно после одобрения Путиным еще в 2013 году проекта развития киностудии. Путин, глядя на презентацию, заметил, что на «Мосфильме» сегодня можно снимать порядка 80 кинокартин в год. Для этого построены современные павильоны, дом костюма и реквизита. Одним из показателей успешности проекта стали финансовые результаты концерна. По словам Шахназарова, если в 2021 году чистая прибыль составила 272 млн рублей, а налоговые отчисления — 500 млн, в 2023 году получена прибыль в объеме 582 млн рублей, и почти 600 млн уплачено налогов. Глава концерна обратил внимание президента и еще на один факт: на военно-технической базе «Мосфильма» хранились 28 танков Т-55, восемь ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей. «Я узнал, что есть потребности [в этих машинах на СВО], связался с Минобороны — забрали эти машины», — сообщил Шахназаров. «Гордимся „Мосфильмом“», — ответил на это Путин. Кинематограф имеет серьезное значение для власти, пояснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «Кино — это не просто искусство, это еще и элемент культуры. Это важный инструмент образования, просвещения. Не зря еще Ленин говорил, что „пока народ безграмотен, из всех искусств важнейшими являются кино и цирк“. Как объяснил URA.RU кинокритик Александр Шпагин, Шахназаров стал одним из тех, кто начал поднимать отечественную киноиндустрию на новый уровень. «В первую очередь, это делалось за счет „Мосфильма“: там выстраивались разные города, поселки из XIX века, сказочные, фэнтезийные, где можно было снимать множество разных картин и куда можно было возить туристов. Шахназаров оказался очень хорошим менеджером», — отметил Шпагин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...