Россия, обогнав Литву, вошла в комитет ООН по программе и координации

Россия вошла в комитет ООН по программе и координации (КПК). При этом занять позицию в одном из ключевых комитетов РФ удалось, обогнав Литву. Об этом сообщают в постпредстве.
«По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК», — сообщают дипломаты. Уточняется, что в комитет ООГН по программе и координации Россия избрана на срок с 2025 по 2027 год. Голосование проходило 13 ноября.
КПК является главным вспомогательным органом Генеральной ассамблеи ООН. Его основная роль — определение соответствия мандатам директивных органов предложений генсекретаря по регулярному бюджету и по программной деятельности ООН.
Директор департамента кадров МИД РФ Андрей Иванов вошел в состав комиссии по международной гражданской службе до 2025 года. А зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков вошел в состав пенсионного комитета персонала.
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