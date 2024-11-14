Россия, обогнав Литву, вошла в комитет ООН по программе и координации

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РФ одержала победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК на период 2025-2027 годы
РФ одержала победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК на период 2025-2027 годы Фото:

Россия вошла в комитет ООН по программе и координации (КПК). При этом занять позицию в одном из ключевых комитетов РФ удалось, обогнав Литву. Об этом сообщают в постпредстве. 

«По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК», — сообщают дипломаты. Уточняется, что в комитет ООГН по программе и координации Россия избрана на срок с 2025 по 2027 год. Голосование проходило 13 ноября. 

КПК является главным вспомогательным органом Генеральной ассамблеи ООН. Его основная роль — определение соответствия мандатам директивных органов предложений генсекретаря по регулярному бюджету и по программной деятельности ООН.

Директор департамента кадров МИД РФ Андрей Иванов вошел в состав комиссии по международной гражданской службе до 2025 года. А зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков вошел в состав пенсионного комитета персонала.

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Россия вошла в комитет ООН по программе и координации (КПК). При этом занять позицию в одном из ключевых комитетов РФ удалось, обогнав Литву. Об этом сообщают в постпредстве.  «По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК», — сообщают дипломаты. Уточняется, что в комитет ООГН по программе и координации Россия избрана на срок с 2025 по 2027 год. Голосование проходило 13 ноября.  КПК является главным вспомогательным органом Генеральной ассамблеи ООН. Его основная роль — определение соответствия мандатам директивных органов предложений генсекретаря по регулярному бюджету и по программной деятельности ООН. Директор департамента кадров МИД РФ Андрей Иванов вошел в состав комиссии по международной гражданской службе до 2025 года. А зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков вошел в состав пенсионного комитета персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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