Для артистов наступили непростые времена: сколько получают Шнуров, Гагарина и Киркоров за свои концерты

Чтобы увидеть новогодние выступления популярных российских исполнителей, поклонникам придется заплатить значительные суммы: столик на шоу Филиппа Киркорова стоит от 220 до 295 тысяч рублей, билет в ресторан «Турандот» с Полиной Гагариной — от 150 до 230 тысяч рублей, а 40-минутное выступление Сергея Шнурова обойдется в 18,5 миллиона рублей. Также повысил стоимость частных выступлений певец Валерий Леонтьев, уехавший из России. Какой гонорар получают российские звезды за свои выступления — в материале URA.RU.
Валерий Леонтьев
В новогоднюю ночь певец Валерий Леонтьев выступит в Дубае на гала-концерте, где его гонорар составит 10 миллионов рублей. Чтобы пригласить артиста в Россию с выступлением на новогодних корпоративах, придется заплатить до 150 тысяч долларов (примерно 14,7 млн рублей). Также в требования входит оплата перелета, проживание в топовом номере отеля с закрытыми окнами, а также Mercedes-Benz с водителем, виски, мясная нарезка и 300 долларов наличными на личные расходы.
Гонорары певца выросли в полтора раза. Основная причина — размышления певца о возможном возвращении в Россию.
Филипп Киркоров
Поп-звезда Филипп Киркоров предстает перед публикой в ресторанном зале «Барвиха Luxure Village». Он не раскрывает точную сумму своего гонорара, однако известно, что стоимость билета на его выступление варьируется от 220 до 295 тысяч рублей за место за столиком.
Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина продолжает удерживать позицию одной из самых высокооплачиваемых звезд. В ночь на 1 января 2025 года она будет выступать на сцене изысканного ресторана «Турандот» в Москве. По информации организаторов мероприятия, гонорар артистки за участие в новогоднем шоу составляет от 10 до 12 миллионов рублей. Цены на билеты для посещения этого праздничного события колеблются от 150 до 230 тысяч рублей.
Сергей Шнуров
Согласно открытым источникам, стоимость 40-минутного выступления лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова составляет 200 тысяч долларов (около 18,5 миллиона рублей). В райдер артиста также входит: посуточная выплата в размере 10 тысяч рублей в России и 250 евро за границей (около 25 тысяч рублей). Стоимость его частных выступлений упала в два раза. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что на падение гонораров артиста повлиял его развод.
Певец Валерий Меладзе повысил стоимость выступления на три миллиона рублей до 15,5 миллиона, что стало рекордным гонораром среди артистов, уехавших из России. Он принимает заказы на новогодние корпоративы, запрашивая 150 тысяч евро за часовое выступление. В своем райдере он требует размещение в 4-звездочном отеле с вареньем из черешни и чаем в номере, а в гримерке — две бутылки 12-летнего виски и кока-колу.
Леонид Агутин
Расписание Леонида Агутина на декабрь полностью заполнено — он примет участие в телевизионных шоу, выступит в клубах, на корпоративных мероприятиях и гала-концертах. Пока остается неизвестным, где именно будут исполнены его хиты в новогоднюю ночь. Скорее всего, Агутин примет участие в частном мероприятии, где его гонорар за выступление составит обычные для праздничных дней 10–12 миллионов рублей.
Анна Аsti
Певица Анна Asti требует 9,5 млн рублей за выступление на корпоративе, причем цена зависит от даты мероприятия. Организаторы должны обеспечить трансфер и четыре гримерные комнаты, заполненные по райдеру. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что гонорар оправдан, и подчеркнул, что Asti могла бы запрашивать больше за частные концерты. В ее райдер также входит перелет бизнес-классом, люксовый номер в пятизвездочном отеле, фрукты, ягоды, травяной чай, орехи и эксклюзивные автомобили для передвижений.
Остальные артисты
Спрос на выступления звезд на новогодние корпоративы остается высоким, несмотря на колебания популярности. Однако есть артисты, чей гонорар немного ниже, чем у вышеперечисленных звезд. Среди них Сергей Лазарев, «Дискотека Авария» и певица Валерия, которые зарабатывают от трех до пяти миллионов рублей за вечер. Цена может быть изменена в зависимости от сценария и продолжительности выступления.
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