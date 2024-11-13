«Коммерсант»: самолеты РФ рискуют перестать летать по ряду маршрутов в 2025 году

14 ноября 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

По пессимистичным прогнозам, перевозчики могут покинуть до половины субсидируемых авиарейсов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Самолеты в России могут прекратить полеты по нескольким маршрутам в 2025 году из-за низкой рентабельности. Об этом сообщает «Коммерсант». «При отсутствия субсидий авиаперевозчики в 2025 году будут вынуждены продавать билеты по коммерческой стоимости. Или вовсе уходить с маршрута», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники. Участники рынка отмечают, что в случае отмечает, что из-за недостаточного финансирования авиаперевозчики могут закрыть половину из субсидируемых маршрутов. Такие настроения у перевозчиков царят из-за низкой рентабельности или убыточности ряда направлений, отмечает издание. Источники объясняют свои пессимистичные настроения попыткой Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. В этом случае авиаперевозчики не смогут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января 2025 года. Ранее министр транспорта России Роман Старовойт в ходе Восточного экономического форума объяснил рост цен на авиабилеты повышенным спросом, увеличением затрат авиаперевозчиков и подорожанием топлива. По данным ФАС, цены на авиабилеты в первой половине 2024 года выросли в среднем на 20%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолеты в России могут прекратить полеты по нескольким маршрутам в 2025 году из-за низкой рентабельности. Об этом сообщает «Коммерсант». «При отсутствия субсидий авиаперевозчики в 2025 году будут вынуждены продавать билеты по коммерческой стоимости. Или вовсе уходить с маршрута», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Участники рынка отмечают, что в случае отмечает, что из-за недостаточного финансирования авиаперевозчики могут закрыть половину из субсидируемых маршрутов. Такие настроения у перевозчиков царят из-за низкой рентабельности или убыточности ряда направлений, отмечает издание. Источники объясняют свои пессимистичные настроения попыткой Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. В этом случае авиаперевозчики не смогут планировать рейсы и продавать билеты с 1 января 2025 года. Ранее министр транспорта России Роман Старовойт в ходе Восточного экономического форума объяснил рост цен на авиабилеты повышенным спросом, увеличением затрат авиаперевозчиков и подорожанием топлива. По данным ФАС, цены на авиабилеты в первой половине 2024 года выросли в среднем на 20%.