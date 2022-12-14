Росгвардия ХМАО набирает бойцов для службы в Запорожье

15 декабря 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Ведомство набирает в ХМАО бойцов на освобожденные территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Росгвардии по ХМАО — Югре проводит набор в подразделения в Запорожскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Управление Росгвардии проводит набор кандидатов в формируемые подразделения войск национальной гвардии РФ по Запорожской области. За подробной информацией можно обратиться в отделение учета и комплектования штаба», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Росгвардии ХМАО, участвующие в СВО, получили медали за героизм и отвагу. Государственными наградами были отмечены 15 сотрудников управления Росгвардии.

Управление Росгвардии по ХМАО — Югре проводит набор в подразделения в Запорожскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Управление Росгвардии проводит набор кандидатов в формируемые подразделения войск национальной гвардии РФ по Запорожской области. За подробной информацией можно обратиться в отделение учета и комплектования штаба», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Росгвардии ХМАО, участвующие в СВО, получили медали за героизм и отвагу. Государственными наградами были отмечены 15 сотрудников управления Росгвардии.