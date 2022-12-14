14 декабря 2022

Росгвардия ХМАО набирает бойцов для службы в Запорожье

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Байк Фест в Логовушке. Курган, росгвардия
Ведомство набирает в ХМАО бойцов на освобожденные территории Фото:

Управление Росгвардии по ХМАО — Югре проводит набор в подразделения в Запорожскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Управление Росгвардии проводит набор кандидатов в формируемые подразделения войск национальной гвардии РФ по Запорожской области. За подробной информацией можно обратиться в отделение учета и комплектования штаба», — отмечается в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Росгвардии ХМАО, участвующие в СВО, получили медали за героизм и отвагу. Государственными наградами были отмечены 15 сотрудников управления Росгвардии.

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Управление Росгвардии по ХМАО — Югре проводит набор в подразделения в Запорожскую область. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Управление Росгвардии проводит набор кандидатов в формируемые подразделения войск национальной гвардии РФ по Запорожской области. За подробной информацией можно обратиться в отделение учета и комплектования штаба», — отмечается в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что сотрудники Росгвардии ХМАО, участвующие в СВО, получили медали за героизм и отвагу. Государственными наградами были отмечены 15 сотрудников управления Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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