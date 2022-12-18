Военный эксперт раскрыл, зачем Путин встречался с Суровикиным и Герасимовым

Полковник Литовкин: в появлении Путина в штабе войск СВО нет ничего необычного

18 декабря 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Ни одно решение по СВО не принималось без ведома Путина, пояснил Виктор Литовкин Фото: Сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергеем Суровикиным, чтобы обсудить текущие вопросы в ходе спецоперации и узнать, какие проблемы существуют на сегодня. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Раз Путин там был, это говорит о том, что мы не собираемся приостанавливать специальную военную операцию и будем продолжать двигаться к намеченным целям. Думаю, в ходе встречи были подняты вопросы, что необходимо поставить на фронт, чего не хватает, какие основные проблемы существуют на сегодняшний день», — подчеркнул полковник в отставке. Его слова приводит MK.RU . Также Литовкин подчеркнул, что российский глава государства никогда не оставался в стороне от событий спецоперации. Ни одно серьезное решение не принималось без ведома Путина. Кроме того, говорит военный эксперт, именно российский президент определял основные направления в ходе проведения спецоперации. Ранее западные СМИ сделали вывод, будто Россия готовится к открытому нападению на Украину. Такое предположение они сделали в связи со встречей президента РФ и его генералов. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что боится командующего группировкой ВС РФ в зоне СВО Суровикина. Об этом сообщал британский журнал The Economist. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российский президент подчеркивал, что основной ее целью является защита мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин встретился с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим российской группировкой войск в зоне проведения СВО Сергеем Суровикиным, чтобы обсудить текущие вопросы в ходе спецоперации и узнать, какие проблемы существуют на сегодня. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Раз Путин там был, это говорит о том, что мы не собираемся приостанавливать специальную военную операцию и будем продолжать двигаться к намеченным целям. Думаю, в ходе встречи были подняты вопросы, что необходимо поставить на фронт, чего не хватает, какие основные проблемы существуют на сегодняшний день», — подчеркнул полковник в отставке. Его слова приводит MK.RU. Также Литовкин подчеркнул, что российский глава государства никогда не оставался в стороне от событий спецоперации. Ни одно серьезное решение не принималось без ведома Путина. Кроме того, говорит военный эксперт, именно российский президент определял основные направления в ходе проведения спецоперации. Ранее западные СМИ сделали вывод, будто Россия готовится к открытому нападению на Украину. Такое предположение они сделали в связи со встречей президента РФ и его генералов. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что боится командующего группировкой ВС РФ в зоне СВО Суровикина. Об этом сообщал британский журнал The Economist. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Российский президент подчеркивал, что основной ее целью является защита мирного населения Донбасса.