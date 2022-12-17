17 декабря 2022
16 декабря 2022

В Челябинской области два председателя судов ушли в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Николаем Цукановым. Екатеринбург, фемида
Решение об отставке судей принято на заседании квалификационной коллегии Фото:

Председатели судов в Трехгорном и Карабаше (Челябинская область) сложили свои полномочия. Об этом сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Челябинской области (ККС).

«Удовлетворено заявление Нагорновой Марины Владимировны о прекращении полномочий председателя, судьи Трехгорного городского суда. Удовлетворено заявление Колотова Виктора Валерьевича о прекращении полномочий председателя, судьи Карабашского городского суда», — говорится в документах ККС.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за малочисленности состава сотрудников упраздняют суды в Карабаше, а также Кизильском и Нязепетровском районах. Их полномочия были переданы в суды соседних населенных пунктов. Так, полномочия Карабашского суда переданы в суд Кыштыма. В Карабашском городском суде работало два судьи, из-за чего невозможно было реализовать требование Конституции и УПК о рассмотрении дел коллегией из трех судей.

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Председатели судов в Трехгорном и Карабаше (Челябинская область) сложили свои полномочия. Об этом сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Челябинской области (ККС). «Удовлетворено заявление Нагорновой Марины Владимировны о прекращении полномочий председателя, судьи Трехгорного городского суда. Удовлетворено заявление Колотова Виктора Валерьевича о прекращении полномочий председателя, судьи Карабашского городского суда», — говорится в документах ККС. Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за малочисленности состава сотрудников упраздняют суды в Карабаше, а также Кизильском и Нязепетровском районах. Их полномочия были переданы в суды соседних населенных пунктов. Так, полномочия Карабашского суда переданы в суд Кыштыма. В Карабашском городском суде работало два судьи, из-за чего невозможно было реализовать требование Конституции и УПК о рассмотрении дел коллегией из трех судей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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