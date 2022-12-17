В Челябинской области два председателя судов ушли в отставку

Председатели судов в Трехгорном и Карабаше (Челябинская область) сложили свои полномочия. Об этом сообщается на сайте квалификационной коллегии судей Челябинской области (ККС).
«Удовлетворено заявление Нагорновой Марины Владимировны о прекращении полномочий председателя, судьи Трехгорного городского суда. Удовлетворено заявление Колотова Виктора Валерьевича о прекращении полномочий председателя, судьи Карабашского городского суда», — говорится в документах ККС.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области из-за малочисленности состава сотрудников упраздняют суды в Карабаше, а также Кизильском и Нязепетровском районах. Их полномочия были переданы в суды соседних населенных пунктов. Так, полномочия Карабашского суда переданы в суд Кыштыма. В Карабашском городском суде работало два судьи, из-за чего невозможно было реализовать требование Конституции и УПК о рассмотрении дел коллегией из трех судей.
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