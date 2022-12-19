В суд доставят свердловчанина, застрелившего дочь своей подруги

Мужчина застрелил дочь подруги из ружья, лежавшего во дворе Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель одной из деревень Ирбитского района (Свердловская область), который, будучи пьяным, застрелил дочь своей подруги, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Обвиняемый вину в совершении убийства дочери сожительницы признал. Уголовное дело направлено в Ирбитский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. Если мужчину признают виновным, ему грозит 15 лет колонии.

Силовики выяснили, что он 5 июня выпивал со своей подругой, во время чего к ним приехала дочь последней. Разозлившись, мужчина достал ружье, лежавшее у него во дворе, выстрелил в живот девушки. Дочь сожительницы умерла на месте. Следователи провели экспертизы и собрали доказательства вины мужчины, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Ранее свердловчанина уже признавали виновным в незаконном хранении взрывчатки. За это он проведет в колонии шесть лет. По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый стрелял из ружья 16 калибра и понимал, что это, скорее всего, убьет девушку.