В Сургуте назвали места, где можно запускать салюты на Новый год

В Сургуте открыли шесть локаций для запуска салютов на Новый год

Выбраны самые безопасные локации для запуска фейерверков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте специалисты пожарного надзора назвали локации, с которых можно будет запускать фейерверки в новогодние праздники. Информацию о расположении площадках для салютов URA.RU сообщил начальник отделения дознания ОНДиПР Сургута МЧС России по ХМАО Рустам Файзуллин.

«Сегодня мы получили из администрации окончательный реестр мест, откуда можно запускать фейерверки. В городе всего шесть площадок, где можно использовать пиротехнические изделия. Решение о выборе мест для запуска салютов принималось совместно с сотрудниками администрации и управлением ГО и ЧС», — сообщил Файзуллин.

Площадки открылись на Югорском тракте, в акватории реки Обь, на площадях СурГу и «Нефтянников», в сквере «Молодежный» и на стадионе «Спортивное ядро». Как сообщили в пожнадзоре, данные локации наиболее безопасны для запуска фейерверков. «В городе это одни из самых безопасных мест для запуска пиротехнических изделий. Рядом нет зданий или строений, которые могли бы загореться. Дежурства сотрудников пожарной охраны на данных площадках не планируется», — добавил Файзуллин.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске вместо фейерверка купят подарки детям мобилизованных. Благодаря данному решению мэрия смогла расширить список семейных мероприятий и организовать подарки для детей мобилизованных жителей.