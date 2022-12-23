Свердловские дети прячутся от машин за мусорными баками из-за темноты

24 декабря 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

В поселке Кармак дети вынуждены прятаться от машин за мусорными баками из-за темноты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Родители школьников из поселка Кармак (Свердловская область) пожаловались, что их дети вынуждены ходить на остановку к школьному автобусу по неосвещенной трассе и прятаться за мусорными баками от проезжающих машин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из родителей. «Ведем ребенка к остановке школьного автобуса по трассе в полной темноте. Из-за проблем с освещением на Центральной улице дети, ожидая транспорт, вынуждены прятаться за мусорные баки, чтобы их не сбили проезжающие машины», — рассказала свердловчанка. По словам местной жительницы, по дороге к остановке детям видно дорогу лишь благодаря свету от рядом стоящих магазинов, а на всей улицы работают всего несколько фонарных столбов. В связи с проблемой, родители школьников собираются писать коллективное обращение к главе Тугулымского городского округа Николаю Черепанову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского ГО. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тугулымского ГО жалуются, что в самом городе и поселках пропали колонки с питьевой водой. Если от колонок что-то и остается, то только шланг на гнилых досках, которым пользоваться невозможно.

Родители школьников из поселка Кармак (Свердловская область) пожаловались, что их дети вынуждены ходить на остановку к школьному автобусу по неосвещенной трассе и прятаться за мусорными баками от проезжающих машин. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из родителей. «Ведем ребенка к остановке школьного автобуса по трассе в полной темноте. Из-за проблем с освещением на Центральной улице дети, ожидая транспорт, вынуждены прятаться за мусорные баки, чтобы их не сбили проезжающие машины», — рассказала свердловчанка. По словам местной жительницы, по дороге к остановке детям видно дорогу лишь благодаря свету от рядом стоящих магазинов, а на всей улицы работают всего несколько фонарных столбов. В связи с проблемой, родители школьников собираются писать коллективное обращение к главе Тугулымского городского округа Николаю Черепанову и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Тугулымского ГО. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители Тугулымского ГО жалуются, что в самом городе и поселках пропали колонки с питьевой водой. Если от колонок что-то и остается, то только шланг на гнилых досках, которым пользоваться невозможно.