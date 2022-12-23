23 декабря 2022

В Челябинске на проспекте Ленина продают землю под застройку за 125 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, стройка
Участок подходит под нежилую застройку Фото:

В Челябинске выставили на продажу земельный участок под коммерческую застройку площадью 243 сотки. За землю на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе продавец просит 125 млн рублей.

«Участок прилегает к промзоне, которая в настоящий момент активно осваивается. Напротив участка начата комплексная застройка ЖК комфорт-класса „Ленина 4“», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Собственник уточняет, что землю можно использовать под строительство нежилых зданий. На территории участка уже есть трехэтажное здание площадью 19 тысяч квадратных метров с подведенными коммуникациями.

Ранее сообщалось, что в центре Челябинска на улице Российской построят торгово-развлекательный комплекс (ТРК), офисные здания и многоуровневую автостоянку. Площадь участка под застройку составит 2 тысячи 169 квадратных метров.

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В Челябинске выставили на продажу земельный участок под коммерческую застройку площадью 243 сотки. За землю на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе продавец просит 125 млн рублей. «Участок прилегает к промзоне, которая в настоящий момент активно осваивается. Напротив участка начата комплексная застройка ЖК комфорт-класса „Ленина 4“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что землю можно использовать под строительство нежилых зданий. На территории участка уже есть трехэтажное здание площадью 19 тысяч квадратных метров с подведенными коммуникациями. Ранее сообщалось, что в центре Челябинска на улице Российской построят торгово-развлекательный комплекс (ТРК), офисные здания и многоуровневую автостоянку. Площадь участка под застройку составит 2 тысячи 169 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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