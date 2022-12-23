В Челябинске на проспекте Ленина продают землю под застройку за 125 млн рублей

24 декабря 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Участок подходит под нежилую застройку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске выставили на продажу земельный участок под коммерческую застройку площадью 243 сотки. За землю на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе продавец просит 125 млн рублей. «Участок прилегает к промзоне, которая в настоящий момент активно осваивается. Напротив участка начата комплексная застройка ЖК комфорт-класса „Ленина 4“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что землю можно использовать под строительство нежилых зданий. На территории участка уже есть трехэтажное здание площадью 19 тысяч квадратных метров с подведенными коммуникациями. Ранее сообщалось, что в центре Челябинска на улице Российской построят торгово-развлекательный комплекс (ТРК), офисные здания и многоуровневую автостоянку. Площадь участка под застройку составит 2 тысячи 169 квадратных метров. Скрин с сайта «Циан»

В Челябинске выставили на продажу земельный участок под коммерческую застройку площадью 243 сотки. За землю на проспекте Ленина в Тракторозаводском районе продавец просит 125 млн рублей. «Участок прилегает к промзоне, которая в настоящий момент активно осваивается. Напротив участка начата комплексная застройка ЖК комфорт-класса „Ленина 4“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Собственник уточняет, что землю можно использовать под строительство нежилых зданий. На территории участка уже есть трехэтажное здание площадью 19 тысяч квадратных метров с подведенными коммуникациями. Ранее сообщалось, что в центре Челябинска на улице Российской построят торгово-развлекательный комплекс (ТРК), офисные здания и многоуровневую автостоянку. Площадь участка под застройку составит 2 тысячи 169 квадратных метров.