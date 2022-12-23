При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось число погибших

24 декабря 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Число жертв пожара в Кемерове увеличилось, сообщают СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кемерове число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых на Таврической улице увеличилось до семи. Также сообщается о двух пострадавших, они были госпитализированы. «Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи. Еще два человека пострадали, они были госпитализированы», — передает РЕН ТВ. По данным СМИ, установить владельца заведения, а также количество людей, которые находились внутри, пока не удалось. Ранее URA.RU сообщало о том, что четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. По информации СМИ, горящий пансионат был незаконным.

В Кемерове число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых на Таврической улице увеличилось до семи. Также сообщается о двух пострадавших, они были госпитализированы. «Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи. Еще два человека пострадали, они были госпитализированы», — передает РЕН ТВ. По данным СМИ, установить владельца заведения, а также количество людей, которые находились внутри, пока не удалось. Ранее URA.RU сообщало о том, что четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. По информации СМИ, горящий пансионат был незаконным.