23 декабря 2022

При пожаре в нелегальном доме престарелых в Кемерове увеличилось число погибших

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Число жертв пожара в Кемерове увеличилось, сообщают СМИ Фото:

В Кемерове число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых на Таврической улице увеличилось до семи. Также сообщается о двух пострадавших, они были госпитализированы.

«Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи. Еще два человека пострадали, они были госпитализированы», — передает РЕН ТВ. По данным СМИ, установить владельца заведения, а также количество людей, которые находились внутри, пока не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о том, что четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. По информации СМИ, горящий пансионат был незаконным.

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В Кемерове число погибших при пожаре в нелегальном доме престарелых на Таврической улице увеличилось до семи. Также сообщается о двух пострадавших, они были госпитализированы. «Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых в Кемерове увеличилось до семи. Еще два человека пострадали, они были госпитализированы», — передает РЕН ТВ. По данным СМИ, установить владельца заведения, а также количество людей, которые находились внутри, пока не удалось. Ранее URA.RU сообщало о том, что четыре человека погибли и двое пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. По информации СМИ, горящий пансионат был незаконным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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