Куйвашев исполнил новогоднюю мечту ребенка

Губернатор Свердловской области подарил ребенку снегокат, исполнив его мечту

Свердловчане благодарят Евгения Куйвашева за новогодние подарки детям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Ивана Швецова из Режа (Свердловская область). Своим желанием ребенок поделился на сайте «Елка желаний». Об этом сообщили в администрации региона.

«Подарок в виде снегоката Ивану вручил глава Режевского городского округа Иван Карташов от имени губернатора Свердловской области. Без внимания не остался старший брат Ивана — Елисей, ему подарили волейбольный мяч», — отметили в администрации.

Мать детей Юлия Швецова поделилась, что сыну очень понравился снегокат. «Мы искренне рады, что Ване уделили внимание и привезли долгожданный подарок», — добавила она.

Ранее агентство сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов с его заместителями исполнят желания детей. Мэр столицы Урала совместно с ребенком отправятся в дельфинарий.