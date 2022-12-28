Куйвашев исполнил новогоднюю мечту ребенка

Губернатор Свердловской области подарил ребенку снегокат, исполнив его мечту
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Встреча губернатора Евгения Куйвашева со студентами на площадке Уральского федерального университета им. Первого Президента РФ Б.Н.Ельцина . Екатеринбург, куйвашев евгений, трибуна
Свердловчане благодарят Евгения Куйвашева за новогодние подарки детям Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Ивана Швецова из Режа (Свердловская область). Своим желанием ребенок поделился на сайте «Елка желаний». Об этом сообщили в администрации региона.

«Подарок в виде снегоката Ивану вручил глава Режевского городского округа Иван Карташов от имени губернатора Свердловской области. Без внимания не остался старший брат Ивана — Елисей, ему подарили волейбольный мяч», — отметили в администрации.

Мать детей Юлия Швецова поделилась, что сыну очень понравился снегокат. «Мы искренне рады, что Ване уделили внимание и привезли долгожданный подарок», — добавила она.

Ранее агентство сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов с его заместителями исполнят желания детей. Мэр столицы Урала совместно с ребенком отправятся в дельфинарий.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогоднюю мечту восьмилетнего Ивана Швецова из Режа (Свердловская область). Своим желанием ребенок поделился на сайте «Елка желаний». Об этом сообщили в администрации региона. «Подарок в виде снегоката Ивану вручил глава Режевского городского округа Иван Карташов от имени губернатора Свердловской области. Без внимания не остался старший брат Ивана — Елисей, ему подарили волейбольный мяч», — отметили в администрации. Мать детей Юлия Швецова поделилась, что сыну очень понравился снегокат. «Мы искренне рады, что Ване уделили внимание и привезли долгожданный подарок», — добавила она. Ранее агентство сообщало, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов с его заместителями исполнят желания детей. Мэр столицы Урала совместно с ребенком отправятся в дельфинарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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