Рейтинг любимых челябинцами мандаринов возглавили фрукты из Марокко

Челябинцы сохранили постоянство при выборе мандаринов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Челябинска, покупая мандарины, чаще всего предпочитают продукцию из Марокко. Как URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети «Ашан», цитрусовые из Африки удерживают лидерство с 2021 года.

«Мандарины из Марокко находятся на первой строчке среди самых популярных среди челябинцев. За год тройка рейтинга не изменилась», — уточнили URA.RU в «Ашане».

Второе место по наиболее покупаемым мандаринам занимают фрукты из Абхазии, третье — из Турции. И если в 2021 году марокканские цитрусовые также были на первой позиции, то среди поставщиков других стран в топ-3 произошла рокировка.

В «Ашане» по просьбе URA.RU также проанализировали предпочтения челябинцев, касающиеся новогодних вин. Жители проявляют постоянство: в 2021 и 2022 годах самым востребованным для праздничного стола остается полусладкое красное вино. В топ-3 в 2022 году также попало белое Asti, вытеснив белое полусладкое, на третьей позиции два года подряд — розовое полусладкое.

Пики декабрьских продаж приходятся на конец месяца. В 2022 году игристое вино стали приобретать на день раньше: с 23 по 24 декабря, мандарины раскупали 24—25 декабря. Годом ранее продажи товаров той и другой групп пришлись на 26 и 26 декабря.