Медики челябинского района жалуются на невыплату премий

Врачи Кунашака столкнулись с хамством со стороны руководства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» (Челябинская область) жалуются, что им не выплачивают положенные федеральные выплаты. По словам врачей, вместо разъяснений от руководства медучреждения, в ответ они услышали хамство и оскорбления.

«В последнее время у нас в больнице бардак. В декабре все врачи государственных больниц области получили федеральные выплаты, наша осталась единственная, где врачи эту выплату не получили. Мы обратились за разъяснениями к руководству, состоялось собрание, где нам в презрительно-оскорбительном тоне сообщили, что выплаты нам не положены», — пожаловались врачи Кунашака в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и попросили губернатора помочь.

Медики заявили, что считают эту ситуацию несправедливой. Они просят провести проверку обоснованности отказа проведения выплат и выплатить зарплату. Они также отмечают, что работать в последнее время стало значительно сложнее — в связи с отсутствием реаниматолога полгода в районе не проводятся операции.

На звонок URA.RU в приемной ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» не ответили. В пресс-службе регионального миндрава пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Накануне заместителя главврача районной больницы Кунашака обвинили в мошенничестве при получении выплат, положенных медикам при контакте с больными коронавирусом. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, совместно с коллегами из ГУ МВД по региону.