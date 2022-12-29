29 декабря 2022

Медики челябинского района жалуются на невыплату премий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , белый халат, кабинет врача, медсестры, медики
Врачи Кунашака столкнулись с хамством со стороны руководства Фото:

Медики ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» (Челябинская область) жалуются, что им не выплачивают положенные федеральные выплаты. По словам врачей, вместо разъяснений от руководства медучреждения, в ответ они услышали хамство и оскорбления.

«В последнее время у нас в больнице бардак. В декабре все врачи государственных больниц области получили федеральные выплаты, наша осталась единственная, где врачи эту выплату не получили. Мы обратились за разъяснениями к руководству, состоялось собрание, где нам в презрительно-оскорбительном тоне сообщили, что выплаты нам не положены», — пожаловались врачи Кунашака в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и попросили губернатора помочь.

Медики заявили, что считают эту ситуацию несправедливой. Они просят провести проверку обоснованности отказа проведения выплат и выплатить зарплату. Они также отмечают, что работать в последнее время стало значительно сложнее — в связи с отсутствием реаниматолога полгода в районе не проводятся операции.

На звонок URA.RU в приемной ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» не ответили. В пресс-службе регионального миндрава пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Накануне заместителя главврача районной больницы Кунашака обвинили в мошенничестве при получении выплат, положенных медикам при контакте с больными коронавирусом. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, совместно с коллегами из ГУ МВД по региону.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Медики ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» (Челябинская область) жалуются, что им не выплачивают положенные федеральные выплаты. По словам врачей, вместо разъяснений от руководства медучреждения, в ответ они услышали хамство и оскорбления. «В последнее время у нас в больнице бардак. В декабре все врачи государственных больниц области получили федеральные выплаты, наша осталась единственная, где врачи эту выплату не получили. Мы обратились за разъяснениями к руководству, состоялось собрание, где нам в презрительно-оскорбительном тоне сообщили, что выплаты нам не положены», — пожаловались врачи Кунашака в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» и попросили губернатора помочь. Медики заявили, что считают эту ситуацию несправедливой. Они просят провести проверку обоснованности отказа проведения выплат и выплатить зарплату. Они также отмечают, что работать в последнее время стало значительно сложнее — в связи с отсутствием реаниматолога полгода в районе не проводятся операции. На звонок URA.RU в приемной ГБУЗ «Районная больница села Кунашак» не ответили. В пресс-службе регионального миндрава пообещали прокомментировать ситуацию позже. Накануне заместителя главврача районной больницы Кунашака обвинили в мошенничестве при получении выплат, положенных медикам при контакте с больными коронавирусом. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ, совместно с коллегами из ГУ МВД по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...