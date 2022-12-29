Чаще других в гостинице останавливаются рабочие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) выставлен на продажу гостиничный бизнес с мебелью и техникой. Находится гостиница в шаговой доступности от центра города. Само здание не продается, только предприятие, которое его владелец оценивает в полтора миллиона рублей. Информация об этом размещена в популярном сервисе объявлений.

«Продается готовый прибыльный бизнес в виде гостевого дома „Топаз“. Здание в аренде, площадь составляет 920 квадратных метров. Собственник оповещен о продаже бизнеса и готов заключить договор аренды с новым владельцем, сохраняя предыдущие условия. Гостиница специализируется на приезжающем рабочем персонале в производственных и строительных отраслях, а также гостях, приезжающих в наш город», — указано в объявлении.

Уточняется, что рассчитана гостиница на 80 человек, с возможностью расширения. У здания есть газовая котельная, система видеонаблюдения, система пожарной сигнализации. В собственность нового владельца перейдет вся мебель, постельное белье и бытовая электронная техника. Также на своих рабочих местах готов остаться весь действующий персонал. Причиной продажи бизнеса собственник назвал семейные обстоятельства.

Ранее URA.RU рассказывало про продажу гостиницы сельского типа в пермской деревне Чуваки. Цена актива — более пяти миллионов рублей.

Гостиница находится в шаговой доступности от центра города Фото: сайт «Авито»

В гостинице могут разместиться 80 постояльцев Фото: сайт «Авито»