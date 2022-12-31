Пользователи Twitter призвали проверить налоговую декларацию Зеленского за 2022 год

Пользователи социальной сети Twitter поддержали предложение проверить налоговую декларацию президента Украины Владимира Зеленского. Данное предложение появилось на фоне экономической помощи США украинским властям.
«Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?» — выступил в соцсети с предложением консервативный активист Винс Лэнгман. В ответ на это пользователи ответили бурей комментариев в поддержку такой инициативы. Читатели напомнили, что за президентом Украины числится большой долг перед США.
«Проводить проверку желательно в швейцарских банках, где украинский лидер может держать денежные средства», — написал пользователь Джордан Фрост. Но нашлись и такие, кто выразил сомнение, что политический диктатор из другого государства будет отчитываться перед налоговой США.
«А заодно поднять отчетности политиков из обеих партий в США», — считает Майкл Робертс. По его мнению, они могут получать денежные «откаты» от президента Зеленского.
Ранее в США уже был интерес к началу проверок трат украинскими властями тех средств, которые Вашингтон перечисляет в качестве экономической помощи Украине. От Владимира Зеленского ожидают отчет за каждый потраченный доллар.
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Пользователи социальной сети Twitter поддержали предложение проверить налоговую декларацию президента Украины Владимира Зеленского. Данное предложение появилось на фоне экономической помощи США украинским властям. «Может быть, теперь мы займемся налоговыми декларациями президента Зеленского?» — выступил в соцсети с предложением консервативный активист Винс Лэнгман. В ответ на это пользователи ответили бурей комментариев в поддержку такой инициативы. Читатели напомнили, что за президентом Украины числится большой долг перед США. «Проводить проверку желательно в швейцарских банках, где украинский лидер может держать денежные средства», — написал пользователь Джордан Фрост. Но нашлись и такие, кто выразил сомнение, что политический диктатор из другого государства будет отчитываться перед налоговой США. «А заодно поднять отчетности политиков из обеих партий в США», — считает Майкл Робертс. По его мнению, они могут получать денежные «откаты» от президента Зеленского. Ранее в США уже был интерес к началу проверок трат украинскими властями тех средств, которые Вашингтон перечисляет в качестве экономической помощи Украине. От Владимира Зеленского ожидают отчет за каждый потраченный доллар.