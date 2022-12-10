Американцы потребовали от Зеленского отчитаться о деньгах, которые он получает от США

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, микрофон, зеленский владимир
Украина представляет собой бездонную яму, такое мнение выразили американские пользователи соцсетей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США, в ответ на сообщение в социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского о призыве к непоколебимой помощи и поддержке украинского государства, призвали его отчитаться за каждый потраченный американский доллар. У американских пользователей Украина представляет собой сходство с «бездонной ямой».

Сообщение президента Украины Зеленского
От украинского лидера потребовали четкого отчета в бумажном виде
Есть подозрения, что немалая часть средств уходит на второстепенные вещи
Допускается и такая характеристика в отношении украинского государства
По мнению комментатора, Зеленский даже не задумывается над тем, что отныне он большой должник Запада
Также на выбор предоставляется то, что же будет полезнее выполнять жителям западных стран для нужного уровня поддержки Украины
В США напомнили, что помощь украинскому государству обходится для рядовых американцев очень дорого

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года. Дипломат отметила, что свое высказывание она сделала опираясь на документы Вашингтона, которые он не скрывает. Власти США заявили о принятии нового пакета оборонной помощи Украине на 275 млн долларов, передает RT. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поведал о планах государства оказать помощь Украине в захвате освобожденных Россией территорий, сообщает «Национальная служба новостей».

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В США, в ответ на сообщение в социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского о призыве к непоколебимой помощи и поддержке украинского государства, призвали его отчитаться за каждый потраченный американский доллар. У американских пользователей Украина представляет собой сходство с «бездонной ямой». Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года. Дипломат отметила, что свое высказывание она сделала опираясь на документы Вашингтона, которые он не скрывает. Власти США заявили о принятии нового пакета оборонной помощи Украине на 275 млн долларов, передает RT. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поведал о планах государства оказать помощь Украине в захвате освобожденных Россией территорий, сообщает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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