Украина представляет собой бездонную яму, такое мнение выразили американские пользователи соцсетей Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В США, в ответ на сообщение в социальных сетях президента Украины Владимира Зеленского о призыве к непоколебимой помощи и поддержке украинского государства, призвали его отчитаться за каждый потраченный американский доллар. У американских пользователей Украина представляет собой сходство с «бездонной ямой».

Сообщение президента Украины Зеленского Скриншот из социальных сетей

От украинского лидера потребовали четкого отчета в бумажном виде Скриншот из социальных сетей

Есть подозрения, что немалая часть средств уходит на второстепенные вещи Скриншот из социальных сетей

Допускается и такая характеристика в отношении украинского государства Скриншот из социальных сетей

По мнению комментатора, Зеленский даже не задумывается над тем, что отныне он большой должник Запада Скриншот из социальных сетей

Также на выбор предоставляется то, что же будет полезнее выполнять жителям западных стран для нужного уровня поддержки Украины Скриншот из социальных сетей

В США напомнили, что помощь украинскому государству обходится для рядовых американцев очень дорого Скриншот из социальных сетей

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года. Дипломат отметила, что свое высказывание она сделала опираясь на документы Вашингтона, которые он не скрывает. Власти США заявили о принятии нового пакета оборонной помощи Украине на 275 млн долларов, передает RT. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поведал о планах государства оказать помощь Украине в захвате освобожденных Россией территорий, сообщает «Национальная служба новостей».