Путин исполнил мечту мальчика из Ставрополья побывать в военной академии Генштаба

Владимир Путин пообщался по телефону с мальчиком, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний»Фото: официальный сайт президента РФ
Президент России Владимир Путин исполнил мечту 7-летнего Давида Шмелева из Ставропольского края — участника Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
«Президент исполнил мечту Давида Шмелева — приехать в Москву и посетить Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении. Помимо военной академии, Давид и члены его семьи побывали в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Впечатлениями мальчик поделился с президентом в телефонном разговоре.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался по телефону с Александрой Титаренко, чье желание в рамках акции «Елка желаний» он также исполнил. Александра мечтала побывать в Крыму и посетить там Дом Деда Мороза, передает телеканал 360.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Президент России Владимир Путин исполнил мечту 7-летнего Давида Шмелева из Ставропольского края — участника Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Информация об этом опубликована на сайте Кремля. «Президент исполнил мечту Давида Шмелева — приехать в Москву и посетить Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении. Помимо военной академии, Давид и члены его семьи побывали в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Впечатлениями мальчик поделился с президентом в телефонном разговоре. Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался по телефону с Александрой Титаренко, чье желание в рамках акции «Елка желаний» он также исполнил. Александра мечтала побывать в Крыму и посетить там Дом Деда Мороза, передает телеканал 360.