Путин исполнил мечту мальчика из Ставрополья побывать в военной академии Генштаба 05 января 2023 в 19:21 Размер текста - 17 + Владимир Путин пообщался по телефону с мальчиком, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний» Фото: официальный сайт президента РФ Президент России Владимир Путин исполнил мечту 7-летнего Давида Шмелева из Ставропольского края — участника Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Информация об этом опубликована на сайте Кремля. «Президент исполнил мечту Давида Шмелева — приехать в Москву и посетить Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении. Помимо военной академии, Давид и члены его семьи побывали в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Впечатлениями мальчик поделился с президентом в телефонном разговоре. Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался по телефону с Александрой Титаренко, чье желание в рамках акции «Елка желаний» он также исполнил. Александра мечтала побывать в Крыму и посетить там Дом Деда Мороза, передает телеканал 360. Президент России Владимир Путин исполнил мечту 7-летнего Давида Шмелева из Ставропольского края — участника Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Информация об этом опубликована на сайте Кремля. «Президент исполнил мечту Давида Шмелева — приехать в Москву и посетить Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении. Помимо военной академии, Давид и члены его семьи побывали в центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Впечатлениями мальчик поделился с президентом в телефонном разговоре. Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался по телефону с Александрой Титаренко, чье желание в рамках акции «Елка желаний» он также исполнил. Александра мечтала побывать в Крыму и посетить там Дом Деда Мороза, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям