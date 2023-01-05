05 января 2023

Запад Челябинской области накроют 33-градусные морозы

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Пермский краевой форум Общественности и добровольчества. завод Шпагина. Пермь, зима, обморожение, мороз, холод, лед на окне
Морозы продлятся четыре дня Фото:

В горнозаводской зоне, расположенной в западной части Челябинской области, в ближайшие дни ожидаются 33-градусные морозы. Такой прогноз дают синоптики.

«В Усть-Катаве с 8 января ожидается похолодание до 28 градусов мороза днем и -33 ночью. В Трехгорном и Катав-Ивановске -27 и -32 соответственно, в Сатке -28 -31», — говорится в прогнозах погоды на сайте «Гисметео»

Холоднее всего будет в Аше — днем 29-30, ночью до -33. В долгосрочном прогнозе указано, что морозы продлятся четыре дня, до 11 января.

Ранее в Челябинской области на трассе М5 из-за неблагоприятных погодных условий и снегопадов были введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств. Сейчас ограничения сняты.

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В горнозаводской зоне, расположенной в западной части Челябинской области, в ближайшие дни ожидаются 33-градусные морозы. Такой прогноз дают синоптики. «В Усть-Катаве с 8 января ожидается похолодание до 28 градусов мороза днем и -33 ночью. В Трехгорном и Катав-Ивановске -27 и -32 соответственно, в Сатке -28 -31», — говорится в прогнозах погоды на сайте «Гисметео» Холоднее всего будет в Аше — днем 29-30, ночью до -33. В долгосрочном прогнозе указано, что морозы продлятся четыре дня, до 11 января. Ранее в Челябинской области на трассе М5 из-за неблагоприятных погодных условий и снегопадов были введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств. Сейчас ограничения сняты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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