Запад Челябинской области накроют 33-градусные морозы

Морозы продлятся четыре дня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В горнозаводской зоне, расположенной в западной части Челябинской области, в ближайшие дни ожидаются 33-градусные морозы. Такой прогноз дают синоптики.

«В Усть-Катаве с 8 января ожидается похолодание до 28 градусов мороза днем и -33 ночью. В Трехгорном и Катав-Ивановске -27 и -32 соответственно, в Сатке -28 -31», — говорится в прогнозах погоды на сайте «Гисметео»

Холоднее всего будет в Аше — днем 29-30, ночью до -33. В долгосрочном прогнозе указано, что морозы продлятся четыре дня, до 11 января.

Ранее в Челябинской области на трассе М5 из-за неблагоприятных погодных условий и снегопадов были введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств. Сейчас ограничения сняты.