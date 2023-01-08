Тагильчане пожаловались на сильный мороз в квартирах. Фото

09 января 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Стены сильно промерзают и портятся из-за сырости, сообщила Дарья Гизятуллина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обогреватели не помогают жителям справляться с холодом в квартире по адресу Советская 25. Об этом URA.RU рассказала тагильчанка Дарья Гизятуллина. Женщина проживает с 12-летним ребенком при температуре 14 градусов. «У нас две угловых комнаты, в которых температура должна составлять не менее 20 градусов, на деле скачет от 14 до 19 градусов. Полноценной управляющей компании у нас нет. Администрация города передала наш дом в УК „Содружество“, от них ничего не добились. Обогреватели приобрели сами, в квартире ходим в шерстяных носках, кофтах и теплых халатах», — поделилась женщина в беседе с корреспондентом агентства. Дарья Гизятуллина добавила, что стены в детской комнате сильно промерзают и портятся из-за сырости. «Аварийная служба к нам не приезжает», — сказала тагильчанка. В аварийной службе «Содружество» корреспондента URA.RU перевели на офисный номер, подытожив, что сейчас холодно везде. В офисе попросили перезвонить обратно в аварийную службу. Ранее агентство сообщало, что в поселке Монетном часть домов осталась без отопления. Коммунальщики не смогли связаться с владельцем котельной, поэтому ее пришлось взламывать. Стены в детской комнате сильно промерзают и портятся из-за сырости Фото: Дарья Гизятуллина Жителям Нижнего Тагила обогреватели не помогают справиться с морозом Фото: Дарья Гизятуллина

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) обогреватели не помогают жителям справляться с холодом в квартире по адресу Советская 25. Об этом URA.RU рассказала тагильчанка Дарья Гизятуллина. Женщина проживает с 12-летним ребенком при температуре 14 градусов. «У нас две угловых комнаты, в которых температура должна составлять не менее 20 градусов, на деле скачет от 14 до 19 градусов. Полноценной управляющей компании у нас нет. Администрация города передала наш дом в УК „Содружество“, от них ничего не добились. Обогреватели приобрели сами, в квартире ходим в шерстяных носках, кофтах и теплых халатах», — поделилась женщина в беседе с корреспондентом агентства. Дарья Гизятуллина добавила, что стены в детской комнате сильно промерзают и портятся из-за сырости. «Аварийная служба к нам не приезжает», — сказала тагильчанка. В аварийной службе «Содружество» корреспондента URA.RU перевели на офисный номер, подытожив, что сейчас холодно везде. В офисе попросили перезвонить обратно в аварийную службу. Ранее агентство сообщало, что в поселке Монетном часть домов осталась без отопления. Коммунальщики не смогли связаться с владельцем котельной, поэтому ее пришлось взламывать.