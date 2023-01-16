Песков отказался раскрывать подробности судьбы отца Путина

16 января 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Дмитрию Пескову неизвестно о получении наград отцом президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарю президента России Дмитрий Песков неизвестно о получении отцом президента России Владимира Путина наград за участие в боях на Невском пятачке. Об этом пресс-секретарь рассказал в ходе конференц-колла. «Мне неизвестно, что Владимир Путин получал юбилейные награды. Не соглашусь, что есть недостаток информации [об отце Путина]. Сам президент подробно об этом рассказывал», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли отец Путина юбилейные награды. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарю президента России Дмитрий Песков неизвестно о получении отцом президента России Владимира Путина наград за участие в боях на Невском пятачке. Об этом пресс-секретарь рассказал в ходе конференц-колла. «Мне неизвестно, что Владимир Путин получал юбилейные награды. Не соглашусь, что есть недостаток информации [об отце Путина]. Сам президент подробно об этом рассказывал», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли отец Путина юбилейные награды. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.