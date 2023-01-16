Песков отказался раскрывать подробности судьбы отца Путина

Дмитрию Пескову неизвестно о получении наград отцом президента России
Пресс-секретарю президента России Дмитрий Песков неизвестно о получении отцом президента России Владимира Путина наград за участие в боях на Невском пятачке. Об этом пресс-секретарь рассказал в ходе конференц-колла.
«Мне неизвестно, что Владимир Путин получал юбилейные награды. Не соглашусь, что есть недостаток информации [об отце Путина]. Сам президент подробно об этом рассказывал», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли отец Путина юбилейные награды. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.
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