Песков отказался раскрывать подробности судьбы отца Путина

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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрию Пескову неизвестно о получении наград отцом президента России Фото:

Пресс-секретарю президента России Дмитрий Песков неизвестно о получении отцом президента России Владимира Путина наград за участие в боях на Невском пятачке. Об этом пресс-секретарь рассказал в ходе конференц-колла.

«Мне неизвестно, что Владимир Путин получал юбилейные награды. Не соглашусь, что есть недостаток информации [об отце Путина]. Сам президент подробно об этом рассказывал», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли отец Путина юбилейные награды. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарю президента России Дмитрий Песков неизвестно о получении отцом президента России Владимира Путина наград за участие в боях на Невском пятачке. Об этом пресс-секретарь рассказал в ходе конференц-колла. «Мне неизвестно, что Владимир Путин получал юбилейные награды. Не соглашусь, что есть недостаток информации [об отце Путина]. Сам президент подробно об этом рассказывал», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получал ли отец Путина юбилейные награды. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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