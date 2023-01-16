Актер Бурляев рассказал о состоянии Михалкова, лежащего в реанимации

Актер Бурляев: состояние Михалкова значительно улучшилось

16 января 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Никита Михалков уже приступил к работе над творческими проектами, заявил Николай Бурляев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состояние ранее госпитализированного российского режиссера Никиты Михалкова значительно улучшилось. Об этом сообщил актер Николай Бурляев. «Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму <…> Его состояние улучшилось», — заявил Николай Бурляев телеканалу 360. По словам актера, у Михалкова появился аппетит, а температура в норме. Также он отметил, что режиссер уже приступил к работе в палате. Михалков читает сценарии и занимается творческими проектами. Ранее Михалков был госпитализирован с подозрением на двустороннюю пневмонию, напоминает «Царьград». Позже его состояние ухудшилось из-за возросшей площади поражения легких, из-за чего режиссер был переведен в отделение реанимации. Однако, спустя время, Михалков написал письмо членам Евросоюза, в котором он заявил, что его порадовал факт попадания в санкционный список ЕС.

Состояние ранее госпитализированного российского режиссера Никиты Михалкова значительно улучшилось. Об этом сообщил актер Николай Бурляев. «Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму <…> Его состояние улучшилось», — заявил Николай Бурляев телеканалу 360. По словам актера, у Михалкова появился аппетит, а температура в норме. Также он отметил, что режиссер уже приступил к работе в палате. Михалков читает сценарии и занимается творческими проектами. Ранее Михалков был госпитализирован с подозрением на двустороннюю пневмонию, напоминает «Царьград». Позже его состояние ухудшилось из-за возросшей площади поражения легких, из-за чего режиссер был переведен в отделение реанимации. Однако, спустя время, Михалков написал письмо членам Евросоюза, в котором он заявил, что его порадовал факт попадания в санкционный список ЕС.