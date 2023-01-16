Михалков обратился к членам совета ЕС после включения в санкционный список

Режиссера Никиту Михалкова радует его включение в санкционный список Евросоюза. Об этом он написал в своем письме к членам Евросоюза.
«Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду. Не скрою — это меня радует», — написал Никита Михалков в своем обращении, отметив, что Евросоюз признал его пропагандистом Кремля напрасно — от российского правительства на свою передачу он не получил ни копейки. Полное письмо Михалкова опубликовано изданием «Кинорепортер». Режиссер также попросил не расценивать его письмо как попытку выйти из-под объявленных ему санкций.
В начале января президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ряда российских деятелей. Помимо Михалкова, в этот список, состоящий более чем из сотни имен, вошли также артисты Филипп Киркоров и Дима Билан.
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