Михалков обратился к членам совета ЕС после включения в санкционный список

Михалкова радует его включение в санкционный список Евросоюза

16 января 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Никита Михалков заявил, что его радуют ограничения Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссера Никиту Михалкова радует его включение в санкционный список Евросоюза. Об этом он написал в своем письме к членам Евросоюза. «Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду. Не скрою — это меня радует», — написал Никита Михалков в своем обращении, отметив, что Евросоюз признал его пропагандистом Кремля напрасно — от российского правительства на свою передачу он не получил ни копейки. Полное письмо Михалкова опубликовано изданием «Кинорепортер». Режиссер также попросил не расценивать его письмо как попытку выйти из-под объявленных ему санкций. В начале января президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ряда российских деятелей. Помимо Михалкова, в этот список, состоящий более чем из сотни имен, вошли также артисты Филипп Киркоров и Дима Билан.

Режиссера Никиту Михалкова радует его включение в санкционный список Евросоюза. Об этом он написал в своем письме к членам Евросоюза. «Могу предположить, что ваше отношение ко мне сложилось именно после просмотра моих передач и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду. Не скрою — это меня радует», — написал Никита Михалков в своем обращении, отметив, что Евросоюз признал его пропагандистом Кремля напрасно — от российского правительства на свою передачу он не получил ни копейки. Полное письмо Михалкова опубликовано изданием «Кинорепортер». Режиссер также попросил не расценивать его письмо как попытку выйти из-под объявленных ему санкций. В начале января президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против ряда российских деятелей. Помимо Михалкова, в этот список, состоящий более чем из сотни имен, вошли также артисты Филипп Киркоров и Дима Билан.