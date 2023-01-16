Мэр из ХМАО поделилась опытом с коллегами из Чувашии на совещании в Москве

Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко в Москве во время рабочей встречи представителей муниципалитетов поделилась опытом с коллегами из Чувашской республики. Как сообщается в telegram-канале мэра, мероприятие возглавил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.
«Поделилась с коллегами одним из югорских достижений. А именно, рассказала о создании во всех муниципалитетах нашего округа ресурсных центров. Они ориентированы на развитие НКО, волонтерства, поддержки инициативных проектов граждан и обучение навыкам креативной деятельности», — отметила Бочко.
Центры помогают развивать волонтерство, некоммерческие организации, а также поддерживать инициативу жителей. На встрече определены направления для совместной работы двух регионов в 2023 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нефтеюганского района Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи.
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