16 января 2023
15 января 2023

Мэр из ХМАО поделилась опытом с коллегами из Чувашии на совещании в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Наталии Комаровой в Пойковский. ХМАО, лапковская галина, бочко алла, комарова наталья
В Москве Алла Бочко поделилась опытом с коллегами из Чувашии (фото из архива) Фото:

Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко в Москве во время рабочей встречи представителей муниципалитетов поделилась опытом с коллегами из Чувашской республики. Как сообщается в telegram-канале мэра, мероприятие возглавил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Поделилась с коллегами одним из югорских достижений. А именно, рассказала о создании во всех муниципалитетах нашего округа ресурсных центров. Они ориентированы на развитие НКО, волонтерства, поддержки инициативных проектов граждан и обучение навыкам креативной деятельности», — отметила Бочко.

Центры помогают развивать волонтерство, некоммерческие организации, а также поддерживать инициативу жителей. На встрече определены направления для совместной работы двух регионов в 2023 году.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нефтеюганского района Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи.

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Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко в Москве во время рабочей встречи представителей муниципалитетов поделилась опытом с коллегами из Чувашской республики. Как сообщается в telegram-канале мэра, мероприятие возглавил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. «Поделилась с коллегами одним из югорских достижений. А именно, рассказала о создании во всех муниципалитетах нашего округа ресурсных центров. Они ориентированы на развитие НКО, волонтерства, поддержки инициативных проектов граждан и обучение навыкам креативной деятельности», — отметила Бочко. Центры помогают развивать волонтерство, некоммерческие организации, а также поддерживать инициативу жителей. На встрече определены направления для совместной работы двух регионов в 2023 году. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нефтеюганского района Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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