Мэр из ХМАО поделилась опытом с коллегами из Чувашии на совещании в Москве

16 января 2023 в 23:21 Размер текста - 17 +

В Москве Алла Бочко поделилась опытом с коллегами из Чувашии (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко в Москве во время рабочей встречи представителей муниципалитетов поделилась опытом с коллегами из Чувашской республики. Как сообщается в telegram-канале мэра, мероприятие возглавил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. «Поделилась с коллегами одним из югорских достижений. А именно, рассказала о создании во всех муниципалитетах нашего округа ресурсных центров. Они ориентированы на развитие НКО, волонтерства, поддержки инициативных проектов граждан и обучение навыкам креативной деятельности», — отметила Бочко. Центры помогают развивать волонтерство, некоммерческие организации, а также поддерживать инициативу жителей. На встрече определены направления для совместной работы двух регионов в 2023 году. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нефтеюганского района Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи.

Глава Нефтеюганского района ХМАО Алла Бочко в Москве во время рабочей встречи представителей муниципалитетов поделилась опытом с коллегами из Чувашской республики. Как сообщается в telegram-канале мэра, мероприятие возглавил замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев. «Поделилась с коллегами одним из югорских достижений. А именно, рассказала о создании во всех муниципалитетах нашего округа ресурсных центров. Они ориентированы на развитие НКО, волонтерства, поддержки инициативных проектов граждан и обучение навыкам креативной деятельности», — отметила Бочко. Центры помогают развивать волонтерство, некоммерческие организации, а также поддерживать инициативу жителей. На встрече определены направления для совместной работы двух регионов в 2023 году. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Нефтеюганского района Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи.