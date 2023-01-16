Пермский аэропорт потратит миллионы на обеды для VIP-пассажиров

Обслуживание в формате «шведский стол» производится круглосуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акционерное общество «Международный аэропорт «Пермь» объявило конкурс на оказание услуг по организации питания пассажиров в бизнес-залах внутренних и международных линий. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 12,5 млн рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной на сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Оказание услуг по организации питания пассажиров в бизнес-залах аэропорта. Обслуживание в формате „шведский стол“ производится круглосуточно, семь дней в неделю. Пассажир имеет право на неограниченное число подходов к столу. Исполнитель должен обеспечить постоянное наличие ассортимента продуктов питания и напитков в соответствии с рационом», — сообщается в документах.

Рекомендованное меню состоит из блюд для завтраков и обедов. Среди них указаны каши, омлеты, ветчина, бульоны, блюда из курицы, овощи по сезону, джем, печенье, кексы и вафли. Из напитков пассажирам предлагаются кофе, чай, молоко и соки. Персонал исполнителя контракта должен соблюдать высокий уровень обслуживания и этикета при общении с клиентами. Не допускается использование в сервировке стола одноразовой посуды.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на организацию питания с обслуживанием для участников мероприятий объявила Пермская гордума. В списке продуктов указаны канапе, бутерброды, пирожки, холодные и горячие закуски, сезонные фрукты, иные десерты и кондитерские изделия.