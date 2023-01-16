Шумков дал особое поручение своему заместителю

Курганские чиновники проведут встречу с родителями детей-инвалидов

Вадим Шумков поручил провести встречу с родителями детей, страдающих аутизмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил провести встречу с родителями детей, имеющих диагноз аутизм. Мероприятие пройдет в здании новой детской поликлиники в феврале, написал Шумков в своем telegram-канале.

«Сегодня попросил коллег от социальной политики в феврале собраться с родителями детей, имеющих диагноз аутизм, в здании новой детской поликлиники. Мы специально свели основную работу с ними туда, на единую площадку, чтобы сделать маршрутизацию при посещении различных специалистов более комфортной», — написал глава региона.

Шумков отметил, что встречи с общественными организациями и родителями детей с ограниченными возможностями здоровья будут проходить по направлениям, чтобы «уточнить, чем можем быть им полезны по конкретным вопросам». Губернатор подчеркнул, что работа ведется в продолжение поддержки семей с детьми-инвалидами, в рамках которой перед Новым годом четыре тысячи семей получили единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Заместителем губернатора по социальной политике является Лариса Кокорина; возможно, встреча с родителями детей будет проходить при ее участии.

Ранее URA.RU писало, что глава курганского диабетического сообщества Наталья Воробьева сообщила о встрече родителей детей-инвалидов с директором департамента здравоохранения Алексеем Сигидаевым. Воробьева подчеркнула, что мам, которые боролись за обеспечение детей системами непрерывного мониторирования уровня гликемии, на эту встречу не пригласили. URA.RU направляло в депздрав запрос по данной информации, ответ не поступил.