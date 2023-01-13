Курганцев из диабетического общества не позвали на встречу с главой депздрава

Руководитель диабетического сообщества Наталья Воробьева пожаловалась на отношение властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родителей детей-диабетиков не пригласили на встречу с главой департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым, которая была намечена на 13 января с участием родителей детей-инвалидов. Об этим сообщила глава диабетического сообщества Наталья Воробьева.

«Несмотря на то, что в Курганской области существует и активно защищает права пациентов общественная организация „Диабетическое общество Курганской области“, исполнительная власть, в лице департамента здравоохранения, в упор не видит необходимости считаться с пациентским сообществом. О том, что будет встреча с директором ДЗО, нам сообщили родители, которые включены в чат какого-то общественного совета. Действительно, зачем оповещать, ведь наши родители очень уж активно защищают права своих детей! Лучше „на ушко“ только своим шепнуть», — написала Воробьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным Воробьевой, встреча родителей с Алексеем Сигидаевым состоялась. Представители сообщества родителей детей-диабетиков в нем не участвовали.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области по информации об организации встречи родителей детей-инвалидов с Алексеем Сигидаевым. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в январе 2022 года мамы детей-диабетиков провели серию одиночных пикетов у правительства Курганской области и депздрава. Они требовали обеспечить детей системами мониторинга глюкозы в крови и расходными материалами. Позже СК возбудил уголовное дело против должностных лиц департамента здравоохранения Курганской области из-за нарушения прав детей, а прокуратура вышла в суд с иском к депздраву в защиту детей-диабетиков. По поручению губернатора Вадима Шумкова, из бюджета области были выделены деньги на закупку систем.