В Британии указали на неудобный факт дружбы Запада с Украиной Актер Рассел Бренд: страны Запада на Украине воюют вместе с нацистами против России 22 января 2023 в 03:40 Размер текста - 17 + Запад поддерживает украинских нацистов — это неудобный, но общеизвестный факт, заявил актер Бренд Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны поддержали нацистский режим на Украине — это общеизвестный неудобный факт. Об этом рассказал британский актер Рассел Бренд. «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этот раз, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — заявил Бренд на своем youtube-канале . Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Западные страны поддержали нацистский режим на Украине — это общеизвестный неудобный факт. Об этом рассказал британский актер Рассел Бренд. «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этот раз, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — заявил Бренд на своем youtube-канале. Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям