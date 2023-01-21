21 января 2023

В Британии указали на неудобный факт дружбы Запада с Украиной

Актер Рассел Бренд: страны Запада на Украине воюют вместе с нацистами против России
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад поддерживает украинских нацистов — это неудобный, но общеизвестный факт, заявил актер Бренд Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны поддержали нацистский режим на Украине — это общеизвестный неудобный факт. Об этом рассказал британский актер Рассел Бренд.

«Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этот раз, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — заявил Бренд на своем youtube-канале.

Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.

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Западные страны поддержали нацистский режим на Украине — это общеизвестный неудобный факт. Об этом рассказал британский актер Рассел Бренд. «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этот раз, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — заявил Бренд на своем youtube-канале. Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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