Западные страны поддержали нацистский режим на Украине — это общеизвестный неудобный факт. Об этом рассказал британский актер Рассел Бренд.
«Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этот раз, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — заявил Бренд на своем youtube-канале.
Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.
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Западные страны поддержали нацистский режим на Украине — это общеизвестный неудобный факт. Об этом рассказал британский актер Рассел Бренд. «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этот раз, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый», — заявил Бренд на своем youtube-канале. Россия проводит с 24 февраля специальную военную операцию (СВО) на Украине. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Кроме того, защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей.