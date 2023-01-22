22 января 2023

Кадыров назначил своим помощником руководителя Российского университета спецназа

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров назначил своим советником Дмитрия Пилипенко Фото:

Помощником главы Чеченской республики стал руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов, а его первый заместитель Дмитрий Пилипенко — советником. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Байбетар Вайханов назначен помощником главы Чеченской республики, а Дмитрий Пилипенко — советником. Уверен, что в Российском университете спецназа продолжится качественная подготовка добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции. Наше общее дело будет доведено до логического конца!», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Это произошло в связи с уходом в ежегодный отпуск.

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Помощником главы Чеченской республики стал руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов, а его первый заместитель Дмитрий Пилипенко — советником. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Байбетар Вайханов назначен помощником главы Чеченской республики, а Дмитрий Пилипенко — советником. Уверен, что в Российском университете спецназа продолжится качественная подготовка добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции. Наше общее дело будет доведено до логического конца!», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Это произошло в связи с уходом в ежегодный отпуск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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