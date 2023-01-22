Кадыров назначил своим помощником руководителя Российского университета спецназа

Помощником главы Чеченской республики стал руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов, а его первый заместитель Дмитрий Пилипенко — советником. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Байбетар Вайханов назначен помощником главы Чеченской республики, а Дмитрий Пилипенко — советником. Уверен, что в Российском университете спецназа продолжится качественная подготовка добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции. Наше общее дело будет доведено до логического конца!», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Это произошло в связи с уходом в ежегодный отпуск.
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Помощником главы Чеченской республики стал руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов, а его первый заместитель Дмитрий Пилипенко — советником. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Байбетар Вайханов назначен помощником главы Чеченской республики, а Дмитрий Пилипенко — советником. Уверен, что в Российском университете спецназа продолжится качественная подготовка добровольцев для отправки в зону проведения специальной военной операции. Наше общее дело будет доведено до логического конца!», — сообщил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева. Это произошло в связи с уходом в ежегодный отпуск.