Кадыров временно передал обязанности

13 января 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров ушел в ежегодный отпуск Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева в связи с уходом в ежегодный отпуск. Об этом заявлено в соответствующем распоряжении. «Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — сообщается в соответствующем документе , который был опубликован на официальном сайте правительства и главы Чечни. Кадыров ранее заявлял, что является долгожителем среди действующих глав субъектов Российской Федерации, а потому заслуживает бессрочный отпуск. Россияне политика, однако, отпускать не захотели, попросив его остаться. Несколько позже глава Чечни прокомментировал свое заявление, сказав, что просто так уйти в бессрочный отпуск права не имеет. Оправдать доверие народа, по словам Кадырова, — его святая обязанность.

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил свои обязанности на председателя правительства республики Муслима Хучиева в связи с уходом в ежегодный отпуск. Об этом заявлено в соответствующем распоряжении. «Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 12 января 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, Председателя Правительства Чеченской Республики», — сообщается в соответствующем документе, который был опубликован на официальном сайте правительства и главы Чечни. Кадыров ранее заявлял, что является долгожителем среди действующих глав субъектов Российской Федерации, а потому заслуживает бессрочный отпуск. Россияне политика, однако, отпускать не захотели, попросив его остаться. Несколько позже глава Чечни прокомментировал свое заявление, сказав, что просто так уйти в бессрочный отпуск права не имеет. Оправдать доверие народа, по словам Кадырова, — его святая обязанность.