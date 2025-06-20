Бахрейн поблагодарил Путина за усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин встретился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифой. В ходе переговоров представитель Бахрейна выразил благодарность российской стороне за усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Путин, в свою очередь, предложил подробно обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и роль России в урегулировании региональных конфликтов в ходе дальнейших переговоров. Стороны также рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив внимание развитию экономических и гуманитарных связей между двумя государствами.
По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит представительной делегации Бахрейна из около 80 человек подчеркивает высокий уровень взаимодействия между странами. Отмечается, что в 2025 году исполняется 35 лет со дня восстановления экономических отношений между Россией и Бахрейном.
Президент России Владимир Путин 20 июня проведет серию значимых встреч с иностранными руководителями в ходе ПМЭФ. Прямая трансляция выступления главы государства будет доступна в сообществе агентства URA.RU в социальной сети «ВКонтакте», а также на официальном канале агентства на платформе Rutube.
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