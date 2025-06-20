Бахрейн поблагодарил Путина за усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке

Путин встретился с советником по нацбезопасности Бахрейна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент РФ Владимир Путин и сын короля Бахрейна проводят переговоры
Президент РФ Владимир Путин и сын короля Бахрейна проводят переговоры Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин встретился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифой. В ходе переговоров представитель Бахрейна выразил благодарность российской стороне за усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Путин, в свою очередь, предложил подробно обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и роль России в урегулировании региональных конфликтов в ходе дальнейших переговоров. Стороны также рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив внимание развитию экономических и гуманитарных связей между двумя государствами.

По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит представительной делегации Бахрейна из около 80 человек подчеркивает высокий уровень взаимодействия между странами. Отмечается, что в 2025 году исполняется 35 лет со дня восстановления экономических отношений между Россией и Бахрейном.

Президент России Владимир Путин 20 июня проведет серию значимых встреч с иностранными руководителями в ходе ПМЭФ. Прямая трансляция выступления главы государства будет доступна в сообществе агентства URA.RU в социальной сети «ВКонтакте», а также на официальном канале агентства на платформе Rutube.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин встретился на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией Бахрейна Насером Бен Хамадом Аль Халифой. В ходе переговоров представитель Бахрейна выразил благодарность российской стороне за усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Путин, в свою очередь, предложил подробно обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и роль России в урегулировании региональных конфликтов в ходе дальнейших переговоров. Стороны также рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки, уделив внимание развитию экономических и гуманитарных связей между двумя государствами. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, визит представительной делегации Бахрейна из около 80 человек подчеркивает высокий уровень взаимодействия между странами. Отмечается, что в 2025 году исполняется 35 лет со дня восстановления экономических отношений между Россией и Бахрейном. Президент России Владимир Путин 20 июня проведет серию значимых встреч с иностранными руководителями в ходе ПМЭФ. Прямая трансляция выступления главы государства будет доступна в сообществе агентства URA.RU в социальной сети «ВКонтакте», а также на официальном канале агентства на платформе Rutube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме