Депутата-критика СВО лишили должностей во власти Екатеринбурга

Алексея Холодарева, судимого за критику СВО, сняли с должностей в думе Екатеринбурга

24 января 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Алексею Холодареву запретили занимать должности в думе Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гордума Екатеринбурга наказала двух депутатов — Константина Киселева («Яблоко») и Алексея Холодарева («Справедливая Россия») — за нарушения в декларациях. На закрытой части заседания 24 января коллеги вынесли Киселеву предупреждение, а Холодарева лишили должностей в думе. Таким образом, он перестал быть зампредседателя двух думских комиссий — по экономике и бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Депутаты подтвердили решение [думской] комиссии [по безопасности жизнедеятельности населения от 29 ноября]», — рассказал спикер думы Игорь Володин. Претензии к Холодареву, как он сам объяснял журналистам ранее, связаны с тем, что он не отчитался за 12 тысяч рублей, полученных за лекцию в финуниверситете. «И у жены что-то в остатках по счетам не сходится сильно. Но в любом случае наши доходы в разы выше этих остатков», — говорил политик. Ранее его дважды штрафовали суды по статье о дискредитации армии РФ (в начале спецоперации на Украине политик регулярно выступал против кампании в соцсетях). Власти ломали голову, как лишить Холодарева депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет, поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам СР (которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию. Киселев в своей декларации не указал «нулевые» банковские счета и гонорары за учебник, которые Киселев, как он сам рассказывал, «не видел». В конце прошлого года дума также рассматривала нарушения в декларациях у Анастасии Немец («Единая Россия») и Антона Гусева (ЛДПР). Они, как и Киселев, отделались предупреждениями. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гордума Екатеринбурга наказала двух депутатов — Константина Киселева («Яблоко») и Алексея Холодарева («Справедливая Россия») — за нарушения в декларациях. На закрытой части заседания 24 января коллеги вынесли Киселеву предупреждение, а Холодарева лишили должностей в думе. Таким образом, он перестал быть зампредседателя двух думских комиссий — по экономике и бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Депутаты подтвердили решение [думской] комиссии [по безопасности жизнедеятельности населения от 29 ноября]», — рассказал спикер думы Игорь Володин. Претензии к Холодареву, как он сам объяснял журналистам ранее, связаны с тем, что он не отчитался за 12 тысяч рублей, полученных за лекцию в финуниверситете. «И у жены что-то в остатках по счетам не сходится сильно. Но в любом случае наши доходы в разы выше этих остатков», — говорил политик. Ранее его дважды штрафовали суды по статье о дискредитации армии РФ (в начале спецоперации на Украине политик регулярно выступал против кампании в соцсетях). Власти ломали голову, как лишить Холодарева депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет, поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам СР (которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию. Киселев в своей декларации не указал «нулевые» банковские счета и гонорары за учебник, которые Киселев, как он сам рассказывал, «не видел». В конце прошлого года дума также рассматривала нарушения в декларациях у Анастасии Немец («Единая Россия») и Антона Гусева (ЛДПР). Они, как и Киселев, отделались предупреждениями. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата.