23 января 2023

Депутата-критика СВО лишили должностей во власти Екатеринбурга

Алексея Холодарева, судимого за критику СВО, сняли с должностей в думе Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЕГД. Екатеринбург , холодарев алексей
Алексею Холодареву запретили занимать должности в думе Екатеринбурга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гордума Екатеринбурга наказала двух депутатов — Константина Киселева («Яблоко») и Алексея Холодарева («Справедливая Россия») — за нарушения в декларациях. На закрытой части заседания 24 января коллеги вынесли Киселеву предупреждение, а Холодарева лишили должностей в думе. Таким образом, он перестал быть зампредседателя двух думских комиссий — по экономике и бюджету, передает корреспондент URA.RU.

«Депутаты подтвердили решение [думской] комиссии [по безопасности жизнедеятельности населения от 29 ноября]», — рассказал спикер думы Игорь Володин. Претензии к Холодареву, как он сам объяснял журналистам ранее, связаны с тем, что он не отчитался за 12 тысяч рублей, полученных за лекцию в финуниверситете. «И у жены что-то в остатках по счетам не сходится сильно. Но в любом случае наши доходы в разы выше этих остатков», — говорил политик.

Ранее его дважды штрафовали суды по статье о дискредитации армии РФ (в начале спецоперации на Украине политик регулярно выступал против кампании в соцсетях). Власти ломали голову, как лишить Холодарева депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет, поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам СР (которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию.

Киселев в своей декларации не указал «нулевые» банковские счета и гонорары за учебник, которые Киселев, как он сам рассказывал, «не видел». В конце прошлого года дума также рассматривала нарушения в декларациях у Анастасии Немец («Единая Россия») и Антона Гусева (ЛДПР). Они, как и Киселев, отделались предупреждениями. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Гордума Екатеринбурга наказала двух депутатов — Константина Киселева («Яблоко») и Алексея Холодарева («Справедливая Россия») — за нарушения в декларациях. На закрытой части заседания 24 января коллеги вынесли Киселеву предупреждение, а Холодарева лишили должностей в думе. Таким образом, он перестал быть зампредседателя двух думских комиссий — по экономике и бюджету, передает корреспондент URA.RU. «Депутаты подтвердили решение [думской] комиссии [по безопасности жизнедеятельности населения от 29 ноября]», — рассказал спикер думы Игорь Володин. Претензии к Холодареву, как он сам объяснял журналистам ранее, связаны с тем, что он не отчитался за 12 тысяч рублей, полученных за лекцию в финуниверситете. «И у жены что-то в остатках по счетам не сходится сильно. Но в любом случае наши доходы в разы выше этих остатков», — говорил политик. Ранее его дважды штрафовали суды по статье о дискредитации армии РФ (в начале спецоперации на Украине политик регулярно выступал против кампании в соцсетях). Власти ломали голову, как лишить Холодарева депутатского статуса. Но оказалось, что рычагов воздействия нет, поскольку Холодарев в 2018 году избирался по спискам СР (которая спешно исключила его из своих рядов), покинуть гордуму он может только по собственному желанию. Киселев в своей декларации не указал «нулевые» банковские счета и гонорары за учебник, которые Киселев, как он сам рассказывал, «не видел». В конце прошлого года дума также рассматривала нарушения в декларациях у Анастасии Немец («Единая Россия») и Антона Гусева (ЛДПР). Они, как и Киселев, отделались предупреждениями. Согласно действующим правилам, в зависимости от тяжести проступка гордума может вынести депутату предупреждение, освободить от должности в думе (если такая есть) или в крайнем случае лишить мандата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...