Житель ХМАО держал в подвале двух земляков из-за карточного долга

Жителя деревни Ярки Ханты-Мансийского района подозревают в лишении свободы двоих односельчан. На сайте Следственного комитета ХМАО опубликована информация, что подозреваемый загнал в подвал двух знакомых, один из которых отказался возвращать карточный долг, и продержал там несколько часов, угрожая ножом.
«По версии следствия, 1 января 2023 года около 12 часов подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из домов поселка Ярки, угрожая кухонным ножом, заставил двоих односельчан, один из которых отказывался возвращать карточный долг, в погреб своего дома, где удерживал несколько часов. Второй заключенный вступился за друга», — указано в публикации.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 127 УК РФ (лишение свободы). «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому», — добавили в ведомстве.
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