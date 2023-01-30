В Ельцин Центре назначили нового руководителя арт-галереи

Руководителем арт-галереи Ельцин Центра стала Светлана Усольцева

Светлана Усольцева долгое время помогала курировать культурные проекты Ельцин Центра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководителем арт-галереи Ельцин Центра стала Светлана Усольцева. К работе она приступит в начале февраля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в самом учреждении.

«Светлана Усольцева стала новым руководителем Арт-галереи Ельцин Центра. Она уже приняла дела предыдущего главы галереи, полностью к своим обязанностям приступит с начала февраля», — рассказали в Ельцин Центре.

Перед широкой публикой Усольцева предстанет 16 февраля на открытии выставки «Девяностые детей». Директор выступит не только в качестве нового руководителя, но и куратора мероприятия. Также ей будут помогать искусствовед Марина Соколовская и экс-директор арт-галереи Илья Шипиловских, который ранее говорил, что занимается тремя выставками, намеченными на первое полугодие 2023 года.

Светлана Усольцева на протяжении тринадцати лет работала в филиале Государственного центра современного искусства в Екатеринбурге и занималась организацией выставок, кураторских исследований и арт-резиденций. В 2021 году новый директор арт-галереи была со-куратором проекта «Давай построим лодку, вода придет потом» в Ельцин Центре, а также занималась заметными проектами в области культуры и искусства на площадке ЕЦ.

Ранее стало известно, что должность директора арт-галереи Ельцин Центра покидает Илья Шипиловских. Об этом представитель культурной сферы объявил 29 декабря 2022 года. В его планах работать в качестве независимого куратора и консультанта.