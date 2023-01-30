30 января 2023

Челябинский депутат Госдумы отправит груз снаряжения на фронт

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Погрузка амуниции и отправка ее в танковую дивизию Центрального военного округа в Челябинской области. Челябинск, вяткин дмитрий
Решение об адресной отправке груза Дмитрий Вяткин принял после встречи с избирателями в Троицке Фото:
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Из Троицка (Челябинская область) в зону СВО для военнослужащих-троичан будет отправлено 50 комплектов обмундирования и снаряжения. Еще столько же комплектов будут отправлены бойцам чуть позже, сообщил 31 января депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин.

«Жители города на личном приеме попросили помочь отправить гуманитарный груз землякам, принимающим участие в СВО. Помощь отправляется из всех муниципалитетов Челябинской области регулярно, в том числе из Троицка. Тем не менее, личная просьба граждан не останется без внимания, и мы окажем содействие в отправке посылок адресно ребятам из Троицка и Троицкого района», — написал Вяткин в своем telegram-канале.

Как пояснил парламентарий, мобилизованным из Троицка отправят комплекты обмундирования и снаряжения. Они включают рюкзаки, спальные мешки, коврики-карематы, обвесы на оружие и тактические сиденья.

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Из Троицка (Челябинская область) в зону СВО для военнослужащих-троичан будет отправлено 50 комплектов обмундирования и снаряжения. Еще столько же комплектов будут отправлены бойцам чуть позже, сообщил 31 января депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин. «Жители города на личном приеме попросили помочь отправить гуманитарный груз землякам, принимающим участие в СВО. Помощь отправляется из всех муниципалитетов Челябинской области регулярно, в том числе из Троицка. Тем не менее, личная просьба граждан не останется без внимания, и мы окажем содействие в отправке посылок адресно ребятам из Троицка и Троицкого района», — написал Вяткин в своем telegram-канале. Как пояснил парламентарий, мобилизованным из Троицка отправят комплекты обмундирования и снаряжения. Они включают рюкзаки, спальные мешки, коврики-карематы, обвесы на оружие и тактические сиденья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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