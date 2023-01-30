Челябинский депутат Госдумы отправит груз снаряжения на фронт

31 января 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Решение об адресной отправке груза Дмитрий Вяткин принял после встречи с избирателями в Троицке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Троицка (Челябинская область) в зону СВО для военнослужащих-троичан будет отправлено 50 комплектов обмундирования и снаряжения. Еще столько же комплектов будут отправлены бойцам чуть позже, сообщил 31 января депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин. «Жители города на личном приеме попросили помочь отправить гуманитарный груз землякам, принимающим участие в СВО. Помощь отправляется из всех муниципалитетов Челябинской области регулярно, в том числе из Троицка. Тем не менее, личная просьба граждан не останется без внимания, и мы окажем содействие в отправке посылок адресно ребятам из Троицка и Троицкого района», — написал Вяткин в своем telegram-канале. Как пояснил парламентарий, мобилизованным из Троицка отправят комплекты обмундирования и снаряжения. Они включают рюкзаки, спальные мешки, коврики-карематы, обвесы на оружие и тактические сиденья.

Из Троицка (Челябинская область) в зону СВО для военнослужащих-троичан будет отправлено 50 комплектов обмундирования и снаряжения. Еще столько же комплектов будут отправлены бойцам чуть позже, сообщил 31 января депутат Госдумы от региона Дмитрий Вяткин. «Жители города на личном приеме попросили помочь отправить гуманитарный груз землякам, принимающим участие в СВО. Помощь отправляется из всех муниципалитетов Челябинской области регулярно, в том числе из Троицка. Тем не менее, личная просьба граждан не останется без внимания, и мы окажем содействие в отправке посылок адресно ребятам из Троицка и Троицкого района», — написал Вяткин в своем telegram-канале. Как пояснил парламентарий, мобилизованным из Троицка отправят комплекты обмундирования и снаряжения. Они включают рюкзаки, спальные мешки, коврики-карематы, обвесы на оружие и тактические сиденья.