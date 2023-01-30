Российские бармены назвали лучшее заведение Екатеринбурга

Сообщество барменов Inshaker определило победителей в рамках премий лучших коктейльных баров России Inshaker Bar Awards 2022. Всего было отобрано 16 лучших заведений по всей России. Одним из лидеров стал проект ресторатора Кирилла Шлаена Double Grill&Bar. Итоги опубликованы на сайте международного сообщества барменов.
«Inshaker при поддержке Broom Gin провел профессиональную премию лучших коктейльных баров России! Индустрия сама выбрала лидеров в каждом городе-миллионнике страны путем открытого голосования. Победителем в Екатеринбурге стало заведение Double Grill&Bar», — сообщают организаторы премии.
Заведению пришлось посоревноваться с еще четырьмя барами Екатеринбурга. Помимо Double Grill&Bar в шорт-лист попали такие заведения, как: ON bar, «Дуть», «Сплетни» и «Шалом-Шанхай».
Ранее в рамках премии портала «Моменты» Double Grill&Bar стал баром, где проходили лучшие тусовки в 2022 году. Бар отличается своим нестандартным подходом к презентации коктейлей. Так, летом заведение предлагало коктейли, названные в честь статуй, которые расположены на здании администрации города.
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Сообщество барменов Inshaker определило победителей в рамках премий лучших коктейльных баров России Inshaker Bar Awards 2022. Всего было отобрано 16 лучших заведений по всей России. Одним из лидеров стал проект ресторатора Кирилла Шлаена Double Grill&Bar. Итоги опубликованы на сайте международного сообщества барменов. «Inshaker при поддержке Broom Gin провел профессиональную премию лучших коктейльных баров России! Индустрия сама выбрала лидеров в каждом городе-миллионнике страны путем открытого голосования. Победителем в Екатеринбурге стало заведение Double Grill&Bar», — сообщают организаторы премии. Заведению пришлось посоревноваться с еще четырьмя барами Екатеринбурга. Помимо Double Grill&Bar в шорт-лист попали такие заведения, как: ON bar, «Дуть», «Сплетни» и «Шалом-Шанхай». Ранее в рамках премии портала «Моменты» Double Grill&Bar стал баром, где проходили лучшие тусовки в 2022 году. Бар отличается своим нестандартным подходом к презентации коктейлей. Так, летом заведение предлагало коктейли, названные в честь статуй, которые расположены на здании администрации города.