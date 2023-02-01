Полпред Якушев дал оценку региональным и местным программам Снежинска

Владимир Якушев положительно оценил динамику развития программ в Снежинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев положительно оценил динамику развития областных и муниципальных программ в Снежинске (Челябинская область), куда он приехал 1 февраля в рамках рабочего визита. По словам полпреда, региональные и местные власти хорошо взаимодействуют с градообразующим предприятием и между собой.

«В рамках совместной программы двигается вперед здравоохранение, в дополнительном образовании серьезный прорыв, „IT-куб“ — очень хороший проект. Поэтому такое взаимодействие дает результат. Хороший положительный результат», — сообщил Якушев во время пресс-подхода.

Он отметил, что развитие программ происходит из-за отлаженного взаимодействия местных и региональных властей с градообразующим предприятием и между собой. В Снежинске такое взаимодействие заметно.

Полпреда в ходе визита сопровождал глава региона Алексей Текслер. Они побывали в Российском федеральном ядерном центре («РФЯЦ» имени Забабахина), на лыжном стадионе им. Константина Кузнецова. Затем посетили Центр цифрового образования «IT-Куб», а также проверили ход работ по строительству нового муниципального дома. В заключение они посетили приемное отделения медсанчасти, которое было построено за рекордно короткие сроки.

В ходе деловой встречи полпред и губернатор провели деловую встречу, на которой обсудили ситуацию с экономикой на Южном Урале. Глава области отметил, что санкции не нарушили работу ни одного предприятия.