В Екатеринбурге открыли первое отделение нового проекта Путина

Отделение РДДМ «Движение первых» запустили в Уральском институте управления
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Директор УИУ Олег Гущин открыл первое на Урале вузовское отделение «Движения первых» Фото:

В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС в Екатеринбурге — открылось первое в УрФО вузовское отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», запущенного президентом РФ Владимиром Путиным. В ряды организации вступили около 40 студентов вуза, которые будут выступать в качестве наставников для школьников, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.

«Сегодня Президентская академия первая среди вузов Урала откликнулась на поручение президента и открывает отделение Российского движения детей и молодежи „Движение первых“. Мы очень заинтересованы в том, чтобы в Академии появлялись юные лидеры, и этот шаг поможет нам в развитии активных ребят, которые внесут свой вклад в процветание Свердловской области и всей нашей любимой страны», — заявил на открытии и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, принявший участие в церемонии по видеосвязи.

Представитель полпредства президента России в УрФО Сергей Конев подчеркнул, что открытие отделения «Движения первых» даст Уральскому институту управления новые возможности для объединения студентов и выпускников. А глава вуза Олег Гущин добавил, что в первичное отделение смогут вступить также дети сотрудников вуза с 6 лет.

1 февраля по всей Свердловской области открылись еще 76 первичных отделений «Движения первых» в школах и областном педагогическом колледже. Проект был утвержден президентом Путиным в конце 2022 года. Первый съезд «Движения первых» прошел 18 декабря. На него съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов России.

Первые 40 студентов Уральского института управления вступили в ряды «Движения первых», чтобы стать наставниками для школьников
Фото:
К церемонии открытия по видеосвязи подключился и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров
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В Уральском институте управления — филиале РАНХиГС в Екатеринбурге — открылось первое в УрФО вузовское отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых», запущенного президентом РФ Владимиром Путиным. В ряды организации вступили около 40 студентов вуза, которые будут выступать в качестве наставников для школьников, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза. «Сегодня Президентская академия первая среди вузов Урала откликнулась на поручение президента и открывает отделение Российского движения детей и молодежи „Движение первых“. Мы очень заинтересованы в том, чтобы в Академии появлялись юные лидеры, и этот шаг поможет нам в развитии активных ребят, которые внесут свой вклад в процветание Свердловской области и всей нашей любимой страны», — заявил на открытии и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров, принявший участие в церемонии по видеосвязи. Представитель полпредства президента России в УрФО Сергей Конев подчеркнул, что открытие отделения «Движения первых» даст Уральскому институту управления новые возможности для объединения студентов и выпускников. А глава вуза Олег Гущин добавил, что в первичное отделение смогут вступить также дети сотрудников вуза с 6 лет. 1 февраля по всей Свердловской области открылись еще 76 первичных отделений «Движения первых» в школах и областном педагогическом колледже. Проект был утвержден президентом Путиным в конце 2022 года. Первый съезд «Движения первых» прошел 18 декабря. На него съехались почти 1,5 тысячи делегатов из всех 89 регионов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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