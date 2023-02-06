Волонтеры собрали помощь в Екатеринбурге и других городах, а потом отвезли ее в зону СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Екатеринбурга передали помощь бойцам нескольких подразделений и ученикам школы в Донецке. Об этом сообщает telegram-канал ЦСП «Каскад Урал». В посылке, среди прочего, — мобильный операционный стол.

«Заехали в Луганск, передали помощь ребятам из 125-го командно-разведывательного центра — медикаменты, вкусняшки, экипировку. Также передали посылку с медикаментами и вкусными подгонами бойцам из 18 РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), побывали в школе олимпийского резерва в Донецке и передали 14 коробок учебников. Для ребят из ОБТФ „Каскад“ привезли много нужного для боевой работы оборудования, медикаменты, вкусняшки», — рассказали волонтеры.

Девятому полку ДНР передали тактическую медицину, детские письма и сладкие подарки, а начальнику медчасти 58-й армии ВС РФ привезли дорогостоящие медикаменты, малую операционную и оборудование к ней. Также отдали «Газель» для эвакуации раненых из зоны боевых действий.

Ранее специалисты «Каскада» уже отправляли в Донецк машину скорой медицинской помощи. По их мнению, средства оказания первой помощи в зоне боевых действий намного нужнее, чем все остальное. «Начмед до конца не верил, что мы отдаем ему машину. Пообщались, поняли, что еще нужно — ЭКГ, аппарат УЗИ, ИВЛ, транспортировочные носилки. Позиций на 8 млн рублей. И когда люди присылают на фронт пену для бритья, у военных много вопросов», — добавляет один из собеседников.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты «Каскад — Урал» придумали приложение для связи бойцов на фронте. Также они сделали партию дронов-камикадзе.

Помощь бойцам Фото: telegram-канал ЦСП «Каскад Урал»

Екатеринбуржцы побывали в нескольких локациях в зоне спецоперации Фото: telegram-канал ЦСП «Каскад Урал»