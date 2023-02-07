Силовики устроили облаву на криминальных авторитетов в Москве

Правоохранители задержали 52 иностранцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали 52 человека с иностранными паспортами на собрании криминальных авторитетов в Мытищах. Об этом сообщили сами сотрудники.
«Задержание проводилось возле мытищинского ресторана „Гранада“. Задержанными оказались 52 иностранца», — передает телеканал «Рен ТВ» информацию с места событий.
Уточняется, что в ходе задержания и досмотра были изъяты два огнестрельных орудия. Также был найден пакет с серым порошком.
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