Силовики устроили облаву на криминальных авторитетов в Москве

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Митинг в поддержку оппозиции. Москва, силовики, митинг, полиция, нет входа, омон
Правоохранители задержали 52 иностранцев Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52 человека с иностранными паспортами на собрании криминальных авторитетов в Мытищах. Об этом сообщили сами сотрудники.

«Задержание проводилось возле мытищинского ресторана „Гранада“. Задержанными оказались 52 иностранца», — передает телеканал «Рен ТВ» информацию с места событий.

Уточняется, что в ходе задержания и досмотра были изъяты два огнестрельных орудия. Также был найден пакет с серым порошком.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 52 человека с иностранными паспортами на собрании криминальных авторитетов в Мытищах. Об этом сообщили сами сотрудники. «Задержание проводилось возле мытищинского ресторана „Гранада“. Задержанными оказались 52 иностранца», — передает телеканал «Рен ТВ» информацию с места событий. Уточняется, что в ходе задержания и досмотра были изъяты два огнестрельных орудия. Также был найден пакет с серым порошком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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