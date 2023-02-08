Свердловчан лишили компенсаций за проживание в разрушенных домах

Жители Среднеуральска не могут выселиться из разрушенных домов и получить денежную компенсацию за жилье

Администрация Среднеуральска обещает продолжить работы по сносу домов и выплатам компенсаций собственникам после утверждения бюджета 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Среднеуральска (Свердловская область) не могут выселиться из разрушенных домов и получить денежную компенсацию за жилье. В настоящее время у муниципалитета нет денежных средств на выкуп жилых помещений и расселение собственников. Об этом URA.RU рассказал глава Среднеуральска Александр Ковальчик.

«Собственникам домов по адресам Свердлова №7, 9 и 4 в декабре прошлого были вручены проекты соглашений о выкупе жилых помещений, находящиеся в аварийном состоянии. Процедуры выкупа и расселения должны были начаться в январе. Но пока у муниципалитета нет средств с годового бюджета на такие расходы», — поделился глава города в беседе с корреспондентом агентства.

Также стало известно, что 27 января были выплачены компенсации собственникам домов по адресу Октябрьской №8 и 10, но на этом выплаты закончились. В свою очередь, администрация Среднеуральска обещает продолжить работы по сносу домов и выплатам компенсаций собственникам после утверждения городского бюджета 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Среднеуральска не приняли бюджет на 2023 год. Город не успевает укладываться в план по реконструкции очистных сооружений и ремонту в детских садах и школах.