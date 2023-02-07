Фура с оружием и вещами из Екатеринбурга попала под обстрел в Донбассе. Видео

08 февраля 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Фура с гуманитаркой сумела прорваться сквозь обстрел и прибыла по назначению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фура с гуманитарной помощью, отправленная из Екатеринбурга в Донбасс, попала под минометный обстрел по дороге в Макеевку. Об этом URA.RU рассказал член военно-патриотического клуба «Сильный Урал» Евгений Манаков. Участник экспедиции поделился с агентством видео, которое было снято сразу после прекращения вражеского огня. «Попали под обстрел по дороге в Макеевку под Ясиноватой. Примерно в 200 метрах в лесополосе поднялся столб дыма — скорее всего, это была не артиллерия, а прилеты от миномета. Сначала мы подумали, что колесо, потом бац — второе! Страшновато, конечно, адреналин. Ребята-военные потом сообщили, что вдоль этой дороги на расстоянии 800 метров находится группа украинских диверсантов», — рассказал Манаков. По его словам, стреляли явно по фуре с гуманитаркой, потому что рядом никого и ничего другого не было. К счастью, мины легли в 200-300 метрах от машины в поле, и никто из участников экспедиции не пострадал. Вещи и спецтехнику удалось доставить по 12 адресам: в госпитали, военные подразделения, детские дома и другие социальные учреждения. О том, что мэрия Екатеринбурга отправила в зону спецоперации новый — уже второй — гуманитарный груз, URA.RU сообщало 30 января. Кроме теплых вещей и лекарств фура доставила в Донбасс противодронные ружья, квадрокоптеры, тепловизоры, спутниковую связь и бензопилы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фура с гуманитарной помощью, отправленная из Екатеринбурга в Донбасс, попала под минометный обстрел по дороге в Макеевку. Об этом URA.RU рассказал член военно-патриотического клуба «Сильный Урал» Евгений Манаков. Участник экспедиции поделился с агентством видео, которое было снято сразу после прекращения вражеского огня. «Попали под обстрел по дороге в Макеевку под Ясиноватой. Примерно в 200 метрах в лесополосе поднялся столб дыма — скорее всего, это была не артиллерия, а прилеты от миномета. Сначала мы подумали, что колесо, потом бац — второе! Страшновато, конечно, адреналин. Ребята-военные потом сообщили, что вдоль этой дороги на расстоянии 800 метров находится группа украинских диверсантов», — рассказал Манаков. По его словам, стреляли явно по фуре с гуманитаркой, потому что рядом никого и ничего другого не было. К счастью, мины легли в 200-300 метрах от машины в поле, и никто из участников экспедиции не пострадал. Вещи и спецтехнику удалось доставить по 12 адресам: в госпитали, военные подразделения, детские дома и другие социальные учреждения. О том, что мэрия Екатеринбурга отправила в зону спецоперации новый — уже второй — гуманитарный груз, URA.RU сообщало 30 января. Кроме теплых вещей и лекарств фура доставила в Донбасс противодронные ружья, квадрокоптеры, тепловизоры, спутниковую связь и бензопилы.