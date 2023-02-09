Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник 09 февраля 2023 в 17:22 Размер текста - 17 + Украинский беспилотник был вновь обнаружен на границе с Беларусью, сообщает пограничный комитет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Белорусские пограничники обнаружили украинский беспилотники на границе между Украиной и республикой. Об этом сообщается на официальном сайте государственного пограничного комитета Белоруссии. «Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории», — сообщается на официальном сайте. Уточняется, что беспилотник направлялся в тыл территории Белоруссии, но пограничники смогли ликвидировать дрон при помощи радиоэлектронного ружья. Беспилотник был оборудован видеокамерой. По данному факту проводится проверка. В последний раз белорусские пограничники перехватывали украинский беспилотник на границе 2 декабря 2022 года. Тогда летательный аппарат был обнаружен в 1200 метрах от государственной границы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что если на страну нападут, то Москва и Минск ответят. Белорусские пограничники обнаружили украинский беспилотники на границе между Украиной и республикой. Об этом сообщается на официальном сайте государственного пограничного комитета Белоруссии. «Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. Белорусские пограничники обнаружили беспилотник, направлявшийся с украинской стороны в тыл белорусской территории», — сообщается на официальном сайте. Уточняется, что беспилотник направлялся в тыл территории Белоруссии, но пограничники смогли ликвидировать дрон при помощи радиоэлектронного ружья. Беспилотник был оборудован видеокамерой. По данному факту проводится проверка. В последний раз белорусские пограничники перехватывали украинский беспилотник на границе 2 декабря 2022 года. Тогда летательный аппарат был обнаружен в 1200 метрах от государственной границы. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что если на страну нападут, то Москва и Минск ответят. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям