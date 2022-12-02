Белоруссия перехватила украинский беспилотник-разведчик

Силовики Белоруссии перехватили беспилотник-разведчик, который направлялся со стороны Украины. Об этом рассказали в белорусском Госпогранкомитете.
«В 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обнаружили квадрокоптер», — сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. Беспилотник принудительно посадили.
Квадрокоптер имеет встроенную видеокамеру, с помощью которой могла проводиться разведка. У него не было опознавательных знаков.
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Силовики Белоруссии перехватили беспилотник-разведчик, который направлялся со стороны Украины. Об этом рассказали в белорусском Госпогранкомитете. «В 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обнаружили квадрокоптер», — сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. Беспилотник принудительно посадили. Квадрокоптер имеет встроенную видеокамеру, с помощью которой могла проводиться разведка. У него не было опознавательных знаков.