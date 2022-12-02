Белоруссия перехватила украинский беспилотник-разведчик 02 декабря 2022 в 13:48 Размер текста - 17 + В Белоруссии сообщили, что беспилотник был в 1200 километрах от границы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Силовики Белоруссии перехватили беспилотник-разведчик, который направлялся со стороны Украины. Об этом рассказали в белорусском Госпогранкомитете. «В 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обнаружили квадрокоптер», — сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии . Беспилотник принудительно посадили. Квадрокоптер имеет встроенную видеокамеру, с помощью которой могла проводиться разведка. У него не было опознавательных знаков. Силовики Белоруссии перехватили беспилотник-разведчик, который направлялся со стороны Украины. Об этом рассказали в белорусском Госпогранкомитете. «В 1200 метрах от государственной границы над пунктом пропуска Мокраны (с украинской стороны Доманово) на высоте около 300 метров белорусские пограничники совместно с военнослужащими Вооруженных сил обнаружили квадрокоптер», — сообщили в Госпогранкомитете Белоруссии. Беспилотник принудительно посадили. Квадрокоптер имеет встроенную видеокамеру, с помощью которой могла проводиться разведка. У него не было опознавательных знаков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям