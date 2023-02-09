Бразильских школьников обучают при помощи пермского робота-манипулятора

Пермская компания «Промобот» поставила в школу Бразилии комплект для изучения робототехники
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Манипулятор позволяет бразильским детям изучать робототехнику (архивное фото) Фото:

В Бразильской школе начали обучать детей с использование манипулятора Promobot Rooky, который изготовила пермская компания. Об этом рассказали пермские робототехники.

«Школа в Бразилии обучает детей при помощи манипулятора Promobot Rooky. Он разработан, чтобы готовить кадры будущего — ребят, которые после окончания обучения сразу готовы к работе с реальными роботами. Это поможет сократить время на адаптацию и дообучение новых сотрудников в робототехнических компаниях, число которых каждый год растет», — заявил директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. Его слова опубликованы в telegram-канале «Минэк Пермский край».

Пермский робот впервые добрался до Бразилии в мае прошлого года. Высокотехнологический помощник «устроился на работу» в один из самых популярных торговых центров в Сан-Пауло. Ранее URA.RU писало, что пермские роботы помогают бизнесу в Кувейте и Арабских Эмиратах.

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В Бразильской школе начали обучать детей с использование манипулятора Promobot Rooky, который изготовила пермская компания. Об этом рассказали пермские робототехники. «Школа в Бразилии обучает детей при помощи манипулятора Promobot Rooky. Он разработан, чтобы готовить кадры будущего — ребят, которые после окончания обучения сразу готовы к работе с реальными роботами. Это поможет сократить время на адаптацию и дообучение новых сотрудников в робототехнических компаниях, число которых каждый год растет», — заявил директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев. Его слова опубликованы в telegram-канале «Минэк Пермский край». Пермский робот впервые добрался до Бразилии в мае прошлого года. Высокотехнологический помощник «устроился на работу» в один из самых популярных торговых центров в Сан-Пауло. Ранее URA.RU писало, что пермские роботы помогают бизнесу в Кувейте и Арабских Эмиратах.
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