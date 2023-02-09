WP: военные США координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям

10 февраля 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Американские кураторы ответственны за нанесение ударов ВСУ из HIMARS Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные США координируют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по российским позициям. Об этом сообщили американские журналисты. «Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения на цель следующим образом: ВСУ определяют цели, по которым они хотят нанести удар, информация отправляется старшим командирам, которые передают запрос американцам о более точных координатах. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной роли Пентагона в конфликте», — рассказали журналисты издания The Washington Post. В статье также отметили, что украинская армия практически никогда не наносит удары самостоятельно. Если американская сторона отказывает ВСУ в предоставлении данных, то Украина проводить атаки отказывается. Кроме того, подчеркивается, что речь идет, в первую очередь, об ударах из систем залпового огня M270 MLRS, а также HIMARS. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал растущее число западных консультантов на Украине фактором, провоцирующим для РФ новые угрозы, слова секретаря передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военные США координируют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) из HIMARS по российским позициям. Об этом сообщили американские журналисты. «Высокопоставленный украинский чиновник описал процесс наведения на цель следующим образом: ВСУ определяют цели, по которым они хотят нанести удар, информация отправляется старшим командирам, которые передают запрос американцам о более точных координатах. Все это ранее неизвестная практика, которая свидетельствует о более серьезной роли Пентагона в конфликте», — рассказали журналисты издания The Washington Post. В статье также отметили, что украинская армия практически никогда не наносит удары самостоятельно. Если американская сторона отказывает ВСУ в предоставлении данных, то Украина проводить атаки отказывается. Кроме того, подчеркивается, что речь идет, в первую очередь, об ударах из систем залпового огня M270 MLRS, а также HIMARS. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации киевского режима. Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, главной задачей является защита мирного населения Донбасса от агрессии украинских властей. Ранее Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал растущее число западных консультантов на Украине фактором, провоцирующим для РФ новые угрозы, слова секретаря передает RT.